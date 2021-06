Money Talks: la mère et l’étudiante qui ont partagé des chèques de relance

Bienvenue dans Money Talks, une série dans laquelle nous interviewons des personnes sur leur relation avec l’argent, leur relation les uns avec les autres et la manière dont ces relations s’informent mutuellement.

Kai, 19 ans, termine sa deuxième année d’université et travaille chez PetSmart. April, 52 ans, est la mère de Kai (et un parent célibataire) – elle travaille en tant que revendeur tiers sur Amazon et eBay, et elle dirige également le blog de finances personnelles Midlife Sunshine. Ils vivent dans une banlieue de la côte est et le revenu total du ménage d’avril se situe dans les cinq chiffres.

Avril: Pour moi, la pandémie de coronavirus a en fait été un changement financier positif. Les gens étaient à la maison et achetaient des trucs en ligne. Mes ventes ont un peu plus doublé l’année dernière, entre Amazon et eBay. J’ai passé une bonne année.

Kaï : Rien n’a vraiment changé pour moi financièrement non plus. J’ai travaillé pour PetSmart, j’étais donc considéré comme un travailleur essentiel. Ma patronne m’a dit qu’elle ne pourrait pas me donner d’heures si je travaillais comme caissière, alors j’ai dû passer au salon de toilettage – ce qui a bien fonctionné pour moi, car maintenant je vais probablement entrer dans un carrière dans le toilettage, très probablement.

Le seul vrai changement financier était que j’étais assis à la maison [after work] — Je ne sortais pas, et je dépensais moins.

Avril: Quand nous avons eu nos premiers contrôles de relance [in 2020], Kai n’en a évidemment pas eu. Le mien est allé à mon Roth IRA; J’ai essayé de le maximiser chaque année, et je n’y suis pas encore tout à fait arrivé, mais je suis assez proche.

Je ne me souviens pas avoir entendu dire que la troisième série de chèques de relance inclurait de l’argent pour les personnes à charge adultes jusqu’à ce que Kai me dise: « Vous allez recevoir de l’argent sur votre chèque qui m’appartient. » J’étais comme, « Qu’est-ce que tu veux dire? »

Kaï : Je passe trop de ma vie en ligne, alors j’en ai entendu parler sur Twitter dès que c’est arrivé. J’étais excité, parce que j’ai regardé à travers [the stimulus package] et j’ai vu qu’ils incluaient des étudiants dépendants de l’université, et je me suis dit : « D’accord, super, mon argent ! Frais! »

Avril: Kai était à l’université d’août à avril, puis d’avril à maintenant, ils terminent leurs cours ici [in the family home]. J’ai dû payer un peu plus d’argent pour la nourriture de Kai, mais je n’ai pas eu à payer plus d’argent pour les dépenses universitaires – elles étaient toutes couvertes par un plan 529. Alors, quand Kai a dit : « C’est mon argent », j’ai dit « Huh ». Je me suis demandé : « Est-ce vraiment l’argent de Kai ? » et puis j’ai dit: « Oui, je sais qu’ils sont responsables. »

je savais aussi où [the stimulus money] irait. Nous avons discuté de la troisième année d’université, de ne plus vivre sur le campus, et de qui va payer pour cela.

Kaï : Je ne veux plus vivre en résidence universitaire, et ce n’est plus un logement garanti pour moi. Avec Covid, ils ne nous ont pas permis d’utiliser les cuisines de la résidence, et c’était l’essentiel – ma seule option était la salle à manger et quelques détaillants qui n’étaient pas toujours ouverts.

Avril: Si je ne travaillais pas en ligne ou si mon activité en ligne n’allait pas bien, nous aurions dû avoir une discussion pour savoir à qui appartenait l’argent.

Kaï : Honnêtement, je ne sais pas si l’argent était censé être pour moi – mais la façon dont tout le monde l’a traité en ligne était : « Oh, ils nous incluent enfin. » Je ne sais pas pourquoi j’ai décidé que ce devrait être le mien, mais j’ai regardé le paquet et j’ai pensé : « Il est dit que c’est pour nous deux, mais l’argent supplémentaire est à cause de moi, alors il devrait m’aller ? »

Je ne sais pas vraiment si c’était à cela qu’il était destiné. Quelques personnes en ligne ont dit: « Cela va à la personne à charge, cela passe simplement par la personne qui les a réclamés », et je me suis accroché à cela et j’ai dit: « C’est cool, je reçois de l’argent cette fois. »

Avril: Je vais réclamer Kai en tant que personne à charge aussi longtemps que possible parce que j’obtiens le crédit d’impôt.

Kaï : Tous mes amis sont dans la même situation. Je suis au collège, je travaille à temps plein, je fais des cours à temps plein. Je n’ai pas un seul moment où je ne fais rien. J’étudie, je fais mes devoirs, je vais en cours ou je vais au travail. De temps en temps, j’ai le temps de faire de la randonnée. Je suis aussi le président d’une organisation, donc je m’occupe de ça tout le temps. Je fais toujours quelque chose.

Je paie mon chemin, je n’ai aucune dette impayée, j’ai littéralement trouvé un travail le jour de mes 16 ans et j’ai eu un travail presque depuis. J’achète mon propre gaz, je paie pour tout ce que je fais. Quand je suis à la maison, j’aide à la maison, je fais la vaisselle, je passe l’aspirateur, les courses, les choses normales du quotidien. Je sors la poubelle.

C’est pourquoi je pense que je l’ai mérité. Je ne coûte pas cher à ma mère et je l’aide en vivant à la maison.

Avril: Kai a toujours été si responsable, et c’est ainsi que les parents devraient le voir. Sachant que l’argent allait servir à payer les frais de scolarité, en particulier la nourriture, nous avons eu la chance que leur père ait mis de l’argent de côté pour que leur collège [tuition] a été pris en charge, mais il y a encore d’autres choses qu’ils doivent payer. Pas une fois en deux ans, Kai n’a appelé et dit : « J’ai besoin d’argent. Chaque fois que j’ai appelé et j’ai dit : « Je pars pour le week-end, voulez-vous rentrer à la maison et garder les chiens ? » BOUM, Kai rentre à la maison, regarde les chiens.

Quand Kai était à la maison pendant les vacances d’hiver, ils sont passés du PetSmart près de leur collège au PetSmart d’ici. Ce n’était pas quatre semaines de pause, c’était quatre semaines de travail. Je pense que les parents doivent vraiment regarder leurs enfants et voir à quel point ils sont responsables et où l’argent pourrait aller s’ils leur donnent les 1 400 $.

Kaï : Si ma mère avait eu besoin de l’argent, je le lui aurais donné à 100%. Sans aucun doute. J’aurais dit : « Prends-le, et nous trouverons autre chose pour moi. »