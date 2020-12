Pornhub a annoncé des changements majeurs, notamment en n’acceptant que les mises en ligne de comptes vérifiés et en interdisant les téléchargements, à la suite d’informations selon lesquelles la plate-forme de contenu pour adultes était «infestée» de vidéos de maltraitance d’enfants et de viol.

Le géant du porno a déclaré que les changements aideraient à s’assurer que les vidéos ne soient téléchargées que par des parties consentantes. Le développement intervient après que Mastercard et Visa ont annoncé qu’elles enquêtaient sur les allégations faites dans des reportages de presse selon lesquelles le site hébergeait des vidéos montrant des abus sur des enfants et des femmes inconscientes.

« À compter de maintenant, seuls les partenaires de contenu et les personnes faisant partie du programme modèle pourront télécharger du contenu sur Pornhub, » le site a déclaré dans un communiqué. «Au cours de la nouvelle année, nous mettrons en œuvre un processus de vérification afin que tout utilisateur puisse télécharger du contenu une fois le protocole d’identification terminé.»

Pornhub a fait face à une tempête de controverse après que le New York Times ait rapporté que le site était « Infesté » avec des vidéos de viol, y compris le viol d’enfant et le porno de vengeance. Les sociétés de cartes de crédit ont été incitées à retenir le paiement du fournisseur de contenu pour adultes, ce qui a incité Mastercard et Visa à passer à l’action.

Les changements verront également « Technologie d’empreintes digitales » déployé pour empêcher le contenu qui a déjà été supprimé de la plate-forme d’être republié. Pornhub s’est également engagé à étendre ses efforts de modération en créant un nouveau groupe de travail appelé « Red Team » qui explorera le site à la recherche de matériel illégal.

