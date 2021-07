‘Money Man’ remplace Flower Girl dans le mariage, les invités sont restés stupéfaits

Dans les mariages occidentaux, il existe une tradition selon laquelle une petite fille aux fleurs marche dans l’allée lançant des pétales devant la mariée sur de la musique classique tandis que les invités se tiennent en silence. Cependant, une vidéo d’un mariage avec une torsion devient virale sur Internet pour toutes les bonnes raisons. Une mariée a décidé d’ajouter une saveur à son mariage en remplaçant la traditionnelle demoiselle d’honneur par un « homme d’argent » marchant dans l’allée, rythmant la musique hip hop et inondant les invités d’argent.

Le clip de 33 secondes a été partagé à l’origine par l’organisateur de mariage basé à Las Vegas Events by Jenny sur TikTok. La légende du message disait: « Qui a besoin d’une fleuriste quand vous avez un homme d’argent. » Le clip montre un mec avec une barbe, vêtu de noir, en train de faire pleuvoir sur les invités un énorme tas d’argent avec de la musique hip-hop. Les invités semblent ravis et laissés de côté par la surprise et le « money man » termine sa promenade en posant pour la caméra.

Cela a créé beaucoup de buzz et a finalement été partagé sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Regardez le clip ici :

Selon un rapport de The Sun, Jenny a confirmé plus tard qu’il s’agissait bien d’argent réel jeté dans la vidéo, ce à quoi beaucoup ont demandé pourquoi les invités ne sautaient pas sur l’occasion de l’attraper autant qu’on le pouvait.

Selon LADbible, le clip a accumulé plus de 13 millions de vues, 2,5 millions de likes et a reçu plus de 12 000 commentaires sur l’application de partage de vidéos. L’une des questions posées à maintes reprises était de savoir s’il s’agissait d’argent réel et pourquoi les gens ne l’attrapaient pas tout. Un utilisateur a écrit qu’il se serait levé de son siège et aurait commencé à tout ramasser et a demandé pourquoi les invités étaient simplement assis là. Une autre personne a écrit qu’elle aurait été par terre à ramasser chaque note.

Cependant, tout le monde n’a pas été impressionné par l’idée et beaucoup l’ont décrite comme « sans classe » et « collante ».

