Ce ne sont pas seulement les chansons et la danse qui donnent au cinéma indien un avantage sur les autres.

Les dialogues ont également joué un rôle crucial pour rendre les acteurs et les personnages indiens inoubliables. Fait intéressant, ‘Mogambo Khush Hua’, l’un des dialogues les plus emblématiques du film culte M. Inde continue d’être le favori de tous, y compris l’acteur espagnol Pedro Alonso.

Dans sa première interview en Inde, Alonso a peut-être semblé un peu surpris lorsqu’on lui a demandé d’imiter les dialogues populaires « Bade Bade Deshon Mei » et « Kitne Aadmi They », mais il n’a montré aucun scrupule à réussir « Mogambo Khush Hua » avec facilité.

Pedro, qui a écrit «Libro de Filipo», a également parlé du lien intéressant qu’il partage avec la culture indienne.

Lorsqu’on lui a demandé si le pays spirituel sans nom qu’il mentionne dans son livre pouvait être l’Inde, Pedro dit: «J’ai utilisé des références qui viennent de l’Est, mais je ne voulais pas être précis sur le pays lorsque j’ai écrit le livre. «

Pedro, qui garde une copie de la Bhagavad Gita et a une photo du Seigneur Ganesha ornant sa maison, est également désireux de visiter l’Inde. «Je dois visiter l’Inde parce que j’aime vraiment l’énergie de la culture indienne. Je veux entrer plus profondément et le voir avec mes yeux. «

Il y a quelque temps, l’acteur Itziar Ituno, salué par les téléspectateurs pour avoir joué le rôle d’un policier compétent, l’inspecteur Raquel Murillo, s’est joint à nous pour une conversation depuis l’Espagne pour expliquer pourquoi Money Heist est une émission intensément féministe, ce que les téléspectateurs peuvent attendre de la la saison dernière, l’expérience de le filmer pendant la pandémie en cours et plus encore.

Dans une interview exclusive avec News18.com, Itziar Ituño, l’acteur derrière «Raquel» a chanté «Chunari Chunari» de Salman Khan et de Sushmita Sen.

Un extrait de cette vidéo est devenu viral. Elle a également mentionné qu’elle adore la danse Bollywood.

