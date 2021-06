Money Heist Part 5: Premières photos d’une finale palpitante! | Nouvelles télévisées

New Delhi : Les premières images du final très médiatisé de « Money Heist » (initialement intitulé « La Casa de Papel ») sont sorties jeudi.

La série de thrillers espagnols a commencé en 2017 et compte jusqu’à présent deux saisons de deux parties chacune. La cinquième partie à venir marquera la finale du spectacle.

La police de Chor, oui mais aussi UN PREMIER REGARD SUR LE CAFÉ D’ARGENT SAISON 5 pic.twitter.com/IewdrEB8rn – Netflix Inde (@NetflixIndia) 3 juin 2021

Préparez-vous pour la bataille finale La Casa de Papel / Money Heist Saison 5 Première partie le 3 septembre et première du volume 2 le 3 décembre – PREMIER APERÇU: pic.twitter.com/abGfTo5sHa – Netflix (@netflix) 3 juin 2021

La série Alex Pina raconte l’histoire d’un cerveau criminel qui s’appelle The Professor, qui planifie le plus gros cambriolage de l’histoire – pour imprimer des milliards d’euros à la Monnaie royale d’Espagne. L’aide dans son plan ambitieux est un groupe de spécialistes qui vont par noms de villes. Le groupe prend des otages pour les aider dans les négociations avec les autorités qui tentent d’attraper le professeur.

Les premières images de la finale promettent une action intense alors que The Gang doit faire ressortir son côté le plus dur pour survivre, alimenté par l’angoisse, plus d’armes et le désespoir de ne pas avoir de plan. Alors que la finale de la série Netflix se déroule.