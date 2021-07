‘Money Heist 5’ Les nouvelles photos BTS de Tokyo, Berlin, Marseille, Helsinki et Lisbonne ne manqueront pas de susciter votre intérêt

Le compte à rebours de la saison 5 de la série Web populaire « Money Heist » a commencé. À seulement huit semaines de la sortie, les fans, ainsi que les acteurs de la série, attendent avec impatience la sortie de « Money Heist 5 » sur Netflix.

Taquinant les fans avec ce qui les attend et suscitant l’intérêt pour la saison 5 du drame policier Netflix, deux membres de la distribution – les acteurs Itziar Ituño et Luka Peroš qui jouent respectivement Lisbonne et Marseille, ont partagé de nouvelles photos BTS sur leur compte Instagram vérifié vendredi .

Itziar et Luka ont posté des photos de leurs personnages. Alors qu’Itziar a partagé un clic franc de « Lisbonne dans le trou », Luka, de son côté, a été vu posant avec ses co-stars Pedro Alonso (Berlin), Úrsula Corberó (Tokyo) et Darko Perić (Helsinki). Luka a légendé la photo : « Je marchais parmi les feux de l’Enfer, ravi des plaisirs de Genius ; ce qui pour les anges ressemble à un tourment et à de la folie. » William Blake. #familia #lcdp5 #8weeks. »

À noter, Money Heist saison 4 s’est terminée avec Gandia tuant Nairobi, Lisbonne entrant dans la Banque d’Espagne pour se réunir avec le gang après qu’une fausse opération pour sauver Gandia ait été intelligemment exécutée, et Alicia Sierra attrapant le professeur dans sa cachette.

Pour les inexpérimentés, la saison 5, qui est la dernière saison de « Money Heist », sortira en deux parties. Alors que la première partie sortira le 3 septembre, la dernière partie sortira sur Netflix le 3 décembre.

« Money Heist 5 » aura les acteurs Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Perić, Rodrigo de la Serna, Hovik Keuchkerian, Belén Cuesta et Najwa Nimri reprenant leurs rôles comme avant .

Plus tôt, le teaser de « Money Heist 5 » a laissé entendre que la saison à venir allait être pleine d’action, car le gang prendra les armes contre l’armée qui est prête à abattre les voleurs à l’intérieur de la Banque d’Espagne.