Monet, Munch et les meilleures expositions d’art à Dallas-Fort Worth

Les expositions muséales les plus attendues de la saison ont quelque chose pour tout le monde : des nouvelles explorations de mouvements classiques comme l’impressionnisme et le surréalisme aux installations sculpturales immersives et aux dessins animés originaux.

Utilisez notre guide complet pour planifier vos aventures artistiques. Voici les meilleures expositions d’art à venir à Dallas :

Sarah Szé

3 février – 18 août

Centre de sculpture Nasher, 2001 rue Flora.

Fraîchement sorties d’une exposition personnelle épique au Guggenheim de New York, les installations kaléidoscopiques de Sarah Sze sont un délice textural. Mêlant projection, gadgets et matériaux imprimés qui pendent dans les airs ou se répandent au sol, chacune de ses œuvres exploite l’éphémère avec un effet explosif qui peut être à la fois invitant et menaçant.

Reprenant trois espaces de la galerie du Nasher avec de nouvelles œuvres in situ, ces compositions vertigineuses sont un incontournable du printemps. Sze sera présent pour une conférence d’artiste à 14 heures le jour de l’ouverture.

La révolution impressionniste : de Monet à Matisse

11 février – 3 novembre, Dallas Museum of Art, 1717 N. Harwood St.

Les artistes qui ont résisté à l’esthétique de l’Académie des Beaux-Arts de France au XIXe siècle sont désormais considérés comme des icônes de la peinture moderne. Pour se rendre compte de la radicalité de l’œuvre à l’époque, le DMA a décomposé « la révolution impressionniste » à travers des sections thématiques sur les acteurs clés, les matériaux, ainsi que les réactions négatives et l’influence de ce mouvement autrefois rebelle.

Tirée des fonds du musée, cette révolution particulière mettra en valeur des icônes du genre dont Monet, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Matisse et Mondrian.

Cliquez pour agrandir Présentes dans toutes les boutiques de cadeaux de Paris, les œuvres de Toulouse-Lautrec sont l’une des meilleures choses que Dallas aura l’occasion de voir cette année. Avec l’aimable autorisation du Musée d’Art de Dallas



De Munch à Kirchner : la collection Heins d’art moderne et expressionniste

25 février 2024 – 5 janvier 2025, Dallas Museum of Art, 1717 N. Harwood St.

Célébrant l’héritage de la collectionneuse d’art suisse Marie « Elinor » Heins, ce récent don au DMA de 30 peintures, sculptures et œuvres sur papier touche à la plupart des mouvements marquants des XIXe et XXe siècles : impressionnisme, postimpressionnisme et (Heins ‘ favori) Expressionnisme allemand.

Si vous n’avez jamais eu l’occasion de contempler les sujets torturés d’un Edvard Munch IRL, rendez-vous service et voyez-le.



Le surréalisme et nous : artistes de la diaspora caribéenne et africaine depuis 1940

Du 10 mars au 28 juillet, Musée d’art moderne de Fort Worth, 3200 Darnell St.

Vernissage à l’occasion du centenaire de la publication de l’ouvrage de l’artiste André Breton Manifeste surréaliste, L’exposition phare de la saison du Modern donne une nouvelle tournure au mouvement d’avant-garde, en le regardant à travers le prisme éclatant de l’afrosurréalisme et de l’afrofuturisme.

Avec plus de 50 pièces des années 40 à aujourd’hui, Surréalisme mettra en lumière l’expérience noire, en abordant l’oppression sociale, la beauté résistante et la religion et la spiritualité africaines, notamment le vaudou et la santeria. Alliant sculpture, dessin, vidéo et installation, ce collectif coloré est la première occasion de voir un rassemblement d’œuvres caribéennes dans la région du nord du Texas.

Cliquez pour agrandir L’ambiance est avant-gardiste cette année. Apprenez-en davantage sur Surréalisme exposition au Moderne. James Prinze

Pompéi : la ville immortelle

30 mars – 23 juin, Arlington Museum of Art, 1200 Ballpark Way

Le Musée d’Art d’Arlington a toujours été la petite institution capable de le faire. Pris en sandwich entre deux puissants quartiers artistiques de Dallas et de Fort Worth, l’AMA est connue pour son penchant populiste. Ces dernières années, il a tout montré, depuis une rétrospective de Keith Haring jusqu’à une exposition des tenues de Taylor Swift.

Lancé en 1990 par l’Arlington Art Association dans un ancien JCPenney, le musée est depuis longtemps devenu trop grand pour ses fouilles d’origine, faisant d’un tout nouvel emplacement dans l’ancien palais des congrès de la ville un développement bienvenu. Passer de 5 500 à 40 000 pieds carrés signifie beaucoup d’espace pour exposer des spectacles plus ambitieux tels que Pompéi : la ville immortelle. Y compris des artefacts et des œuvres d’art de la ville antique, Pompéi sera jumelé à l’immersif Un virgule cinq degrés des artistes Adam Fung et Sabrina Ratté, qui met en lumière la fragilité du monde naturel.



Qui a peur de la figuration cartoonesque ?

Du 3 avril au 22 septembre, Dallas Contemporary, 161 Glass St.

L’exposition printanière du Contemporain exploite un sujet léger aux accents subversifs. Apparue dans les années 60 et 70, la figuration cartoonesque doit beaucoup à la bande dessinée underground et à l’illustration commerciale. Pourtant, les thèmes sociopolitiques sous-jacents à l’œuvre l’emmènent au-delà de la banalité du pop art et de la culture pop.

Organisé par Alison M. Gingeras, Qui a peur met en lumière le langage figuratif décalé adopté par des artistes de différentes générations (dont Karolina Jabłońska, Tabboo ! et Frohawk Two Feathers), qui critiquent tous la culture américaine à travers leurs sculptures, peintures et œuvres sur papier. Cela promet d’être l’une de ces expériences « choisissez votre propre aventure » qui peuvent plaire à un niveau superficiel amusant ou susciter une conversation plus profonde.



Barnaby Fitzgerald : un œil pour le ballast



Du 5 mai au 22 septembre, Meadows Museum de la Southern Methodist University, 5900 Bishop Blvd.

Maître basé à Dallas de la technique de la tempura aux œufs, Fitzgerald et ses peintures d’un autre monde ont connu une carrière s’étendant sur cinq décennies et trois continents.

Une occasion rare de voir le travail d’un artiste que vous pourriez encore collectionner, Un oeil pour le ballast sert également à célébrer la récente élection du peintre au poste de professeur émérite d’art à la SMU. Mais ce sont ses sujets lumineux et mystérieux qui rendent cette exposition si fascinante. S’appuyant sur des influences allant du roman au début de la Renaissance, chaque toile raconte une histoire aux côtés de la technique élégante de Fitzgerald.



Clair de lune : les frères Haas



11 mai – 25 août Nasher Sculpture Center, 2001 Flora St.

Nés à Austin, les jumeaux fraternels Nikolai et Simon Haas se sont bâtis une excellente réputation dans le domaine de l’art grâce à leurs adorables créations de créatures, notamment une installation de 2018 au Joule intitulée avec charme « King Dong ».

Cliquez pour agrandir Les frères Haas créent un art charmant et surréaliste. Frères Haas

Même avec une tendance à cacher des éléments d’insinuations sexuelles au sein de leurs personnages anthropomorphes, le travail influencé par la flore et la faune du duo devrait enchanter les spectateurs de tous âges. Ils se sont également essayés aux bijoux et aux produits pour la maison, alors espérons qu’il y a une bonne raison de sortir par la boutique de cadeaux Nasher après votre visite.



Images en mouvement : Karl Struss et l’essor d’Hollywood



12 mai – 25 août, Amon Carter Museum of American Art, 3501 Camp Bowie Blvd., Fort Worth

Au début du XXe siècle, le photographe Karl Struss, basé à New York, a fait le pivot ultime en rejoignant l’industrie cinématographique naissante d’Hollywood en tant que directeur de la photographie. Le Carter, propriétaire des archives de l’artiste, met en lumière ses contributions au genre de la photographie et du cinéma avec une exposition explorant sa longue et riche carrière.

Un aperçu onirique de l’âge d’or d’Hollywood, Images en mouvement présentera certains des paysages maussades de Struss accrochés aux côtés d’images ultra-flatteuses des icônes de l’époque. L’inventeur de la « lentille picturale Struss » à mise au point douce, Struss a rendu chaque starlette devant son appareil photo agréablement floue, un effet pour lequel les influenceurs devraient encore le remercier.



Le signal : Dario Robleto



12 mai – 27 octobre, Amon Carter Museum of American Art, 3501 Camp Bowie Blvd., Fort Worth

Vous vous souvenez plus tôt cette année, lorsque le gouvernement a déclaré : « Oui, les extraterrestres sont réels », et que le monde a en quelque sorte haussé les épaules ? L’artiste Dario Robleto fait sa part pour garantir que les choses restent cool avec nos voisins spacy avec Le signal, se concentrant sur son exploration pluriannuelle du Golden Record. Enregistrement phonographique plaqué or contenant des sons et des images sélectionnés par la NASA dans les années 1970 pour décrire la vie sur Terre aux extraterrestres. Le disque a inspiré les sculptures et les œuvres sur papier de Robleto.

Signal (qui comprend une installation associant des os de baleine fossilisés, des ailes de papillon et des enregistrements audio de Bob Dylan dans un tableau de style histoire naturelle) s’équilibre bien à l’intersection de la science, de l’art et de l’ingénierie, ce qui en fait une expérience stimulante pour la technologie artistique. nerd dans ta vie.