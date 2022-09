Mondo Duplantis, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Noah Lyles brillent dans la finale de la Diamond League

Mondo Duplantis, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Noah Lyles ont montré tout leur pedigree en établissant des records de compétition en route vers des victoires lors de la finale de la Diamond League à Zurich jeudi.

Duplantis, après une rare défaite à Bruxelles la semaine dernière, a donné une masterclass de saut à la perche dans un stade du Letzigrund à guichets fermés de 25 000, le Suédois l’emportant finalement avec 6,07 mètres.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

“Finir comme ça et pouvoir repartir avec une victoire – mon deuxième trophée de la Diamond League et un autre record du meeting – c’est la cerise sur le gâteau”, a déclaré le voltigeur suédois né aux États-Unis.

Fraser-Pryce a retrouvé des manières de gagner «remarquables» au 100 m après avoir également subi un rare coup dur dans la capitale belge.

La Jamaïcaine de 35 ans a réussi un record de la compétition en égalisant 10,65 secondes, à seulement 0,03 seconde de son record personnel et la septième fois cette saison, elle est passée sous les 10,70.

“C’était remarquable, et je suis très fière d’avoir obtenu un 10,65 – j’ai commencé avec un 10,6 et je termine avec un 10,6, donc je ne pouvais rien demander de plus”, a-t-elle déclaré.

Lyles a battu le record de la compétition de 200 m de la légende jamaïcaine Usain Bolt, âgé de 10 ans, de 0,14 seconde alors qu’il a remporté la victoire en 19,52 secondes.

« Battre les records de la compétition et battre les plus rapides du monde, c’est de cela qu’il s’agit. Il faut juste une autre année pour courir encore plus vite », a déclaré le double champion du monde du 200 m.

Ce trio d’athlètes de haut niveau faisait partie des 19 champions olympiques en titre, 21 champions du monde et 20 champions d’Europe dans les épreuves individuelles présentés pour la finale, un véritable festin d’athlétisme de la plus haute qualité.

Les athlètes étaient en compétition pour remporter un trophée de diamant et un prix en argent de 30 000 $ (30 300 euros), tandis qu’il y avait en plus des inscriptions wildcard à gagner pour les Championnats du monde d’athlétisme de l’année prochaine à Budapest.

La championne du monde du 200 m, Shericka Jackson, s’est assurée d’un doublé jamaïcain dans les épreuves de sprint féminines en remportant une victoire en 21,80 secondes dans sa distance préférée après avoir terminé deuxième derrière Fraser-Pryce dans l’épreuve du ruban bleu.

Ingebrigtsen en feu

En l’absence de son compatriote du 400 m haies Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen s’est retrouvé sous le drapeau norvégien et n’a commis aucune erreur dans le 1500 m masculin, devançant le peloton pour priver le Kenyan Timothy Cheruiyot d’une sixième victoire consécutive en finale de la Diamond League.

Ingebrigtsen, le champion du monde du 5 000 m et médaillé d’or olympique et européen du 1 500 m, avait l’air sous une forme électrique alors qu’il traversait la ligne en 3: 29,02, un record mondial.

“Je suis content de ce soir et aussi de la saison dans son ensemble. Il y a toujours des choses que vous pouvez améliorer. Vous pouvez toujours vous améliorer et je vais essayer de le faire », a déclaré le Norvégien.

Le 400 m haies masculin a été remporté par le Brésilien Mr. Consistency, Alison Dos Santos, en 46,98 secondes, le laissant invaincu cette saison dans l’épreuve où il a également été sacré champion du monde en Oregon.

Femke Bol, des Pays-Bas, triple médaillée d’or européenne à Munich, a facilement remporté le tour de haies féminin.

Il y a eu un triple triomphe kényan au demi-fond alors que Faith Kipyegon a remporté le 1 500 m féminin et Mary Moraa a remporté le titre du 800 m.

Il a été suivi par le champion du monde Emmanuel Korir produisant une rafale époustouflante pour remporter le 800m masculin en 1:43.26.

La Nigériane Tobi Amusan a été à la hauteur de sa réputation de championne du monde du 100 m haies et détentrice du record du monde en battant le record de la compétition en 12,29 secondes, écrasant la marque de 22 ans de Gail Devers.

La Vénézuélienne Yulimar Rojas a de nouveau été une classe à part au triple saut, s’imposant à 15,28 m pour conserver son titre de diamant, tandis que le Cubain Andy Diaz Hernandez a arraché la victoire au barrage masculin au champion du monde et olympique portugais Pedro Pichardo.

La triple médaillée olympique de la Grenade Kirani James, en 44,26 secondes, et Marileidy Paulino de la République dominicaine, avec un record personnel de 48,99 secondes, ont respectivement remporté les titres du 400 m.

Le 100 m masculin a été remporté par l’Américain Trayvon Bromell en 9,94 secondes, le seul sprinter à passer sous les 10 secondes, tandis que son coéquipier Grant Holloway a remporté une victoire en 13,02 secondes au 110 m haies.

Et l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a couronné une saison au cours de laquelle elle a remporté le titre mondial en salle à Belgrade en mars en triomphant au saut en hauteur avec un record de 2,03 m.

“Chaque compétition, chaque victoire est si importante pour moi et pour l’Ukraine”, a déclaré Mahuchikh, qui a enduré un voyage de trois jours en voiture en Serbie après avoir fui son pays lors de l’invasion russe le 24 février.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici