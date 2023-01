Mondiaux juniors : le caméraman camouflé fait un tabac

HALIFAX –

La dernière chose que souhaite Nathan Eides – et il le dit très clairement – est d’être sous les projecteurs.

Et pourtant il est là.

Chaque pause télé, chaque célébration de but, chaque victoire, chaque défaite.

Vêtu de blanc de la tête aux pieds, le caméraman camouflé sur patins est à l’avant-plan du championnat mondial de hockey masculin junior au Scotiabank Centre d’Halifax.

“Ce n’est pas pour moi que j’ai la meilleure place dans la maison”, a déclaré Eides entre deux matchs récents. “C’est plutôt chouette d’être au milieu de tout.”

Le joueur de 39 ans originaire de Rosenort, au Manitoba, manœuvre autour de la glace pendant les arrêts de jeu pour offrir une perspective intime et rapprochée des prochaines vedettes du hockey.

« Il réussit de bons tirs des garçons », a déclaré le défenseur canadien Brandt Clarke. “Je l’ai vu presque se faire bousculer.

“Quand j’ai marqué contre l’Allemagne, j’ai souri pour lui.”

Eides est assis dans les bancs des pénalités et saute dans la mêlée – des situations spécifiques convenues avec la Fédération internationale de hockey sur glace – dès que le jeu s’arrête.

Le pigiste de Winnipeg, qui travaille principalement pour TSN sur des émissions de hockey et de football, a déclaré que le seul moment où il remarque que les adolescents changent de comportement, c’est pendant les échauffements.

“Ils jouent un peu plus avec la rondelle”, a-t-il déclaré.

Eides entre et sort de ces sessions chaotiques mais ordonnées où chaque joueur a une routine, et les dangers potentiels sont nombreux.

“Je touche du bois, je n’ai jamais été touché par une rondelle”, a-t-il déclaré. “J’essaie de patrouiller le plus possible la ligne rouge.

“Ensuite, je choisis mes moments et j’y entre.”

Eides pourrait être à quelques centimètres d’un gardien de but qui s’étire ou d’un manieur de bâton soyeux comme le phénomène canadien Connor Bedard.

“Bizarre la première fois”, a déclaré l’attaquant autrichien Vinzenz Rohrer. “Chapeau à ce type. Il se faufile toujours à travers tout le monde.”

“Assez camouflé”, a ajouté le gardien suédois Carl Lindbom. “Le produit final est incroyable.”

Les caméras sur glace font partie du hockey européen depuis un certain temps, mais l’accès sans entrave aux championnats du monde juniors est relativement nouveau.

Auparavant, Eides n’allait sur la glace qu’à la fin des matchs, mais TSN a commencé à repousser les limites lors de la Coupe Hlinka Gretzky des moins de 18 ans en 2018, car ce n’était pas un événement sanctionné par l’IIHF.

Il y avait un problème. Eides était vêtu de blanc. Son appareil photo ne l’était pas.

Le Grand savait que cela devait changer.

“Nous étions à l’hôtel après l’un des matchs avec mon directeur, Gord Miller et Wayne Gretzky”, se souvient Eides à propos de cet événement à Edmonton. “Wayne Gretzky disait:” J’adore ça … mais nous devons couvrir cette caméra en blanc.

“C’est de là que vient le cache blanc de la caméra.”

Les housses de skate d’Eides, quant à elles, ont été fabriquées par la mère de deux responsables de production de TSN adepte de la couture.

L’accès sur glace – il y a un autre caméraman travaillant à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à l’autre site du tournoi – a augmenté aux championnats du monde juniors en 2019 et 2020.

« On m’a donné un peu plus de laisse où je pouvais aller sur la glace pendant les temps d’arrêt de la télévision », a déclaré Eides.

La laisse s’est allongée en 2021 lorsque le tournoi est passé au format bulle à Edmonton pour tenir le COVID-19 à distance.

Et lorsque TSN, qui a également utilisé des caméras sur glace lors du championnat du monde féminin de l’an dernier, a repris les droits de la Coupe Memorial au printemps dernier, Eides et ses patrons ont voulu aller plus loin.

“J’étais assis là à penser:” Comment pouvons-nous pousser cela autrement? “”, A-t-il déclaré. “Peut-être que je peux sauter sur la glace pour les échauffements et montrer (à l’IIHF) que je ne vais pas frapper les joueurs.”

La bande a été transmise aux décideurs du jeu, qui ont donné leur accord pour qu’Eides soit là avant le match.

“Il est important de faire les échauffements pour développer des relations avec les joueurs – que ce soit parlé ou non”, a-t-il déclaré. « Le tournage représente 10 % du travail. Le reste, c’est la gestion des personnes et des relations. »

Ancien gardien de but, Eides lève rarement ses patins de la glace lorsqu’il réquisitionne la caméra pour à la fois créer un tir plus stable et réduire la probabilité qu’il attrape un bord.

Le père marié de trois enfants a également suscité un peu de culte.

Lors de la victoire 5-1 du Canada contre la Suède samedi, trois partisans vêtus de blanc – casques compris – ont applaudi chaque fois qu’Eides a touché la glace.

“Maman est probablement ma plus grande fan”, a-t-il dit avec un sourire.

Eides continue également de s’habituer à sa version unique des feux de la rampe.

“Je suis derrière la caméra pour une raison”, a-t-il déclaré. “Je suis une personne assez modeste. Je n’aime pas nuire à ce que la caméra offre réellement.

“C’est bizarre d’attirer l’attention.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er janvier 2023.