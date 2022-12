Mondiaux juniors: la Suisse ouvre avec une victoire en prolongation contre la Finlande

MONCTON, N.-B. –

Attilio Biasca a marqué le but vainqueur 41 secondes après la prolongation alors que la Suisse a ouvert le championnat du monde de hockey junior avec une victoire de 3-2 contre la Finlande lundi.

Lorenzo Canonica et Jerermy Jabola ont également marqué pour la Suisse (1-0-0). Jonas Taibel a récolté deux passes, tandis que Kevin Pasche a stoppé 14 tirs.

Konsta Kapanen et Kalle Vaisanen ont répliqué pour la Finlande (0-0-1). Aku Koskenvuo a réalisé 24 arrêts.

La Finlande est entrée dans le tournoi après avoir été finaliste aux derniers championnats du monde juniors, s’inclinant contre le Canada 3-2 en prolongation en août. Le tournoi a été reporté en raison d’une épidémie de la variante COVID-19 Omicron.

L’Autriche et la Suède devaient jouer à Halifax dans le deuxième d’une liste de quatre matchs. Les États-Unis affrontent la Lettonie et le Canada entame la défense de son titre contre la Tchéquie plus tard lundi.



