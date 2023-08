Mondiaux d’athlétisme 2023 : Alvaro Martin et Maria Perez signent une double gloire pour l’Espagne dans les 35 km marches

Alvaro Martin et Maria Perez ont complété jeudi la domination de l’Espagne sur la marche athlétique aux Championnats du monde d’athlétisme en ajoutant l’or dans les épreuves de 35 kilomètres à leurs victoires dans les courses de 20 km du week-end dernier.

Martin a résisté à l’Équatorien Brian Pintado pour remporter la course masculine en deux heures, 24 minutes et 30 secondes, tandis que Perez a enregistré un temps record du championnat de 2:38:40, terminant plus de deux minutes devant la championne en titre Kimberly Garcia Leon.

Le Péruvien Garcia Leon a terminé en 2:40:52 tandis que le Grec Antigoni Drisbioti a complété le podium avec son meilleur temps de la saison en 2:43:22.

Après que le Français Aurélien Quinion, premier leader, ait perdu le rythme et ait ensuite été disqualifié, Martin a partagé la tête avec Pintado et le Japonais Masatora Kawano en entrant dans les 4 derniers kilomètres avant de faire l’écart avec moins de 2 kilomètres à faire.

Il a établi un record national et a franchi la ligne d’arrivée quatre secondes avant Pintado, Kawano affichant le meilleur temps de la saison en 2:25:12 pour terminer troisième. Le champion en titre Massimo Stano, d’Italie, a terminé septième en 2:25:59.

« Je suis tellement fatigué », a déclaré Martin. « J’ai terminé quatrième aux Jeux olympiques et c’était très difficile d’être si près d’une médaille olympique. C’est merveilleux maintenant d’être double champion du monde à Budapest.

« Je vois que Maria est également première chez les femmes, donc aujourd’hui est un grand jour pour l’Espagne. »

