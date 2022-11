Mondial : Pourquoi le Sénégal « très dangereux » sera un adversaire coriace pour l’Angleterre | Nouvelles du Royaume-Uni

Les prochains adversaires de l’Angleterre, le Sénégal, seront pleins de confiance lorsque les nations se rencontreront au Qatar dimanche – et ne sont pas étrangers à produire un choc majeur en Coupe du monde.

Gareth Southgate sera conscient que son équipe est favorite pour remporter les 16 derniers matchs, mais devra faire face à un test solide de la part d’une équipe sénégalaise qui, selon lui, est une “équipe très dangereuse”.

Que sait-on du Sénégal ?

Le Sénégal a affiché un bilan impressionnant lors des qualifications pour la finale de la Coupe du monde – et plus tôt cette année, ils étaient sacrés champions de la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois lorsqu’ils ont battu l’Égypte aux tirs au but en finale.

Surnommés les Lions de Teranga, ils ne sont devenus que la deuxième équipe africaine à atteindre un quart de finale de la Coupe du monde avec une course mémorable au tournoi de 2002.

Ils ont enregistré une célèbre victoire contre la France, puis ont battu la Suède en huitièmes de finale avant de finalement perdre contre la Turquie.

Le Sénégal compte une douzaine de noms qui jouent dans leur club de football en Angleterre – mais leurs ambitions pour la Coupe du monde ont été durement frappées lorsque leur meilleur joueur Sadio Mane a été exclu du tournoi en raison d’une blessure.

Comment le Sénégal a-t-il atteint les huitièmes de finale ?

Les hommes d’Aliou Cissé ont terminé deuxièmes du groupe A – mais avaient besoin de deux gros résultats après un début de campagne difficile au Qatar.

Ils ont perdu 2-0 contre les Pays-Bas – les futurs vainqueurs du Groupe A – après avoir encaissé deux buts en retard dans ce qui avait été une affaire serrée, avant de se diriger vers leur deuxième match avec le Qatar, hôte du tournoi.

Boulaye Dia a donné l’avantage au Sénégal à la 41e minute avant que la tête brillante de Famara Diedhiou sur corner juste après la pause ne leur donne le contrôle du match.

Le Qatar a retiré un but, mais Bamba Dieng a remporté une victoire 3-1 avec un but à la 84e minute.

Lors de son dernier match de groupe, le Sénégal savait qu’il devait battre l’Équateur pour lui donner une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’Équateur avait déjà tenu les Pays-Bas en échec 1-1 et occupait la deuxième place du groupe A avant le match.

Ismaila Sarr de Watford a donné l’avantage au Sénégal juste avant la mi-temps depuis le point de penalty – mais ils ont permis à l’Équateur d’égaliser en seconde période avec leur première chance décente.

Mais la volée du défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly à la 70e minute leur a donné une victoire 2-1 et leur a assuré une deuxième place dans le groupe A.

Le Sénégal a été impressionnant lors des qualifications pour la finale au Qatar – en tête de sa section et en restant invaincu.

Ils ont cependant eu besoin d’une séance de tirs au but pour battre l’Égypte lors de leur match nul en barrages après avoir fait match nul 1-1 au total. Mane a marqué le coup gagnant en obtenant la qualification 3-1 aux tirs au but.

Image:

Les fans du Sénégal célèbrent la victoire de leur équipe contre l’Equateur



Quels sont les joueurs à surveiller ?

Les supporters sénégalais s’inquiètent de la façon dont leur équipe se passera de l’influent attaquant du Bayern Munich Mane, qui a été exclu du tournoi en raison d’une blessure.

Mais malgré la perte de son meilleur joueur, le Sénégal porte toujours une menace combinée avec d’autres grands noms de l’équipe.

Édouard Mendy

Le gardien de Chelsea a peut-être vu sa forme remise en question pour son club, mais pour son pays, il reste un joueur important.

Il n’a pas encore gardé sa cage inviolée lors du tournoi et aura besoin d’une grosse performance contre l’Angleterre.

Kalidou Koulibaly

Le capitaine du Sénégal a longtemps été classé parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde et a beaucoup d’expérience pour gérer la grande occasion.

Il a montré sa valeur à l’équipe aux deux extrémités du terrain avec le but gagnant qui a assuré la victoire vitale sur l’Équateur.

Ismaïla Sarr

En l’absence de Mane blessé, les attentes envers l’attaquant de Watford sont plus grandes.

Son seul but jusqu’à présent est venu via un penalty pris froidement, après avoir remporté le coup de pied lui-même, et il a le rythme et le mouvement pour troubler toute opposition.

Le choc de la Coupe du monde à retenir

La victoire du Sénégal en match de groupe de la Coupe du monde 2002 contre l’ancien colonisateur français à Séoul reste l’un des faits saillants sportifs du pays – et l’une des plus grandes surprises du football.

La France était le détenteur, soulevant le trophée en 1998 puis le suivant en remportant l’Euro 2000.

Ils se sont vantés de talents tels que Thierry Henry, David Trezeguet, Patrick Vieira et Lilian Thuram et ont été pressentis pour remporter leur troisième tournoi majeur d’affilée – avant de rencontrer le Sénégal, classé aussi bas que 42 au monde par la FIFA.

Après une bonne pression et un jeu d’Omar Daf et d’El Hadji Diouf, Papa Bouba Diop a profité d’une embrouille dans la défense française pour rentrer le ballon à la 30e minute.

Et l’Angleterre doit se méfier car l’actuel entraîneur du Sénégal est Aliou Cissé, qui était le capitaine de l’équipe du Sénégal qui a bouleversé la Coupe du monde 2002 Corée du Sud-Japon.

Le résultat a aidé le Sénégal à se qualifier pour la phase à élimination directe, tandis que la France a fini en bas du groupe A.