Mondial junior de hockey : le Canada bat la Suède 5-1

HALIFAX –

Connor Bedard a obtenu quatre aides pour égaler Eric Lindros pour le record de tous les temps du Canada au championnat mondial de hockey junior alors que les hôtes du tournoi ont conclu la ronde préliminaire avec une victoire dominante de 5-1 contre la Suède samedi soir.

Brennan Othmann, avec deux, Joshua Roy, Tyson Hinds et Kevin Korchinski a marqué pour les Canadiens. Thomas Milic a effectué 22 arrêts. Ludvig Jansson a répliqué pour la Suède, qui a obtenu 39 arrêts de Carl Lindbom.

Le Canada, qui portait ses chandails noirs le soir du Nouvel An, affrontera la Slovaquie en quarts de finale lundi à l’épreuve masculine des moins de 20 ans, tandis que la Suède affrontera la Finlande. Les États-Unis affronteront l’Allemagne et la Tchéquie affrontera la Suisse dans les autres matches.

Premier choix présumé au repêchage 2023 de la LNH, Bedard n’a disputé que 13 matchs au total aux championnats du monde juniors, tandis que Lindros a inscrit ses 31 points en 21 matchs répartis sur trois tournois.

Le joueur de 17 ans de North Vancouver, en Colombie-Britannique, qui n’a pas hésité à peser contre la Suède, mène cette vitrine avec 18 points en quatre matchs, tandis que ses 14 buts en carrière sont à égalité avec Jordan Eberle pour le Canada de tous les temps. record national aux mondiaux juniors.

Le premier match du réveillon du Nouvel An aux championnats du monde juniors depuis le tournoi de 2020 et la première victoire du Canada le 31 décembre à domicile en huit ans, ont vu le pays hôte tirer d’un canon devant une foule électrique et bien lubrifiée à l’intérieur d’un Centre Banque Scotia complet.

Roy a reçu une passe de Bedard et a couvert son troisième but du tournoi à peine 57 secondes après le début de la première période avant que les Suédois n’écopent d’un penalty pour envoyer les Canadiens et leur jeu de puissance mortel – qui sont entrés dans le match 11 en 16 – à travail.

Il n’a pas fallu longtemps pour frapper lorsque Bedard a glissé au-dessus de la ligne bleue et a nourri Shane Wright, qui à son tour a trouvé Othmann pour son premier à 2:08.

Le Canada a pris les devants 3-0 à 11:45 lorsque Bedard et Logan Stankoven ont préparé Tyson Hinds pour son deuxième.

L’attaquant canadien Zack Ostpachuk a écopé d’un majeur de cinq minutes et d’une inconduite de match pour s’être mis à genoux quelques instants plus tard, ouvrant la porte à la Suède – qui n’avait absolument rien à faire – pour entrer sur le tableau lorsque Jansson a marqué son premier à 16:21.

Milic a effectué un formidable arrêt désespéré du pavé gauche sur Jonathan Lekkerimaki avec cinq minutes à faire en deuxième avant que le gardien de but et les tueurs de pénalité du Canada ne survivent à un avantage suédois de deux hommes pendant 53 secondes.

Othmann a ensuite mis les choses hors de portée 35 secondes après le début de la troisième lorsqu’il a marqué son deuxième de la soirée sur une passe de Dylan Guenther.

Bedard a ensuite passé à Korchinski à 12:42 pour le premier du défenseur – et le centre vedette de la mention d’aide record des Regina Pats de la Ligue de hockey de l’Ouest pour envoyer les Canadiens en quarts avec de loin leur meilleure performance de ces juniors du monde.

CANADA DOMINANT

Les pays ont joué pour la première fois depuis le match pour la médaille d’or de 2018, que le Canada a remporté 3-1 à Buffalo, NY

Le Canada a amélioré sa fiche à 9-1 à domicile, tandis que la dernière victoire de la Suède sur la puissance nord-américaine a eu lieu lors de la ronde préliminaire du tournoi de 2015 en Finlande.

MILIC BRILLE

Le gardien canadien est le seul joueur de l’alignement de son équipe qui n’a pas été retenu au repêchage de la LNH.

« L’un des plus grands chocs pour moi », a déclaré Bedard à propos du joueur de 19 ans de Coquitlam, en Colombie-Britannique. « Nous espérons qu’il sera repêché.

Milic a présenté un dossier de 11-2-1 avec un pourcentage d’arrêts de 0,919 et une moyenne de buts alloués de 2,35 avec les Thunderbirds de Seattle de la WHL cette saison avant de se joindre à l’équipe nationale.

“Il a été irréel”, a ajouté Bedard. “Vraiment un bon gardien.”

CARLSSON, BÉDARD RESPECT

Bedard est, dans l’état actuel des choses, le premier choix de slam-dunk en 2023, tandis que l’attaquant suédois Leo Carlsson fait partie d’un groupe de joueurs avec l’attaquant canadien Adam Fantilli qui devrait se disputer la deuxième place.

“Joueur spécial”, a déclaré Bedard à propos de Carlsson. “Un QI de hockey irréel.”

“De très bonnes compétences offensives”, a répliqué Carlsson. “Le plus gros jeu auquel j’ai joué.”

LINDBOM AIME LES FOULES

Le gardien suédois a déclaré avant le match de samedi qu’il attend avec impatience des environnements de jeu difficiles comme celui du Scotiabank Centre le soir du Nouvel An.

“J’aime la grande foule”, a déclaré le choix de repêchage des Golden Knights de Vegas. “J’aime la foule qui vous hue, qui va contre vous. J’adore ça.”

“M’enflamme.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 31 décembre 2022.