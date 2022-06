Mondial féminin Matchplay : Week-end décisif avec Fallon Sherrock et Lisa Ashton en tête | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Laura Turner pense qu’il existe un potentiel pour empêcher Lisa Ashton et Fallon Sherrock de dominer la série féminine

Fallon Sherrock et Lisa Ashton ouvrent la voie à Blackpool, mais il y a des places de qualification pour le Women’s World Matchplay en jeu ce week-end à Barnsley.

Avec seulement quatre événements de la série féminine restants avant la clôture, cela promet d’être un week-end décisif au Barnsley Metrodome, alors qu’une foule de grands noms espèrent une place dans le nouveau tournoi à 25 000 £.

Les huit meilleures joueuses de l’Ordre du mérite de la PDC Women’s Series après l’action du week-end prochain scelleront leur place dans le Women’s World Matchplay du mois prochain, qui offre à la gagnante une place dans le Grand Slam of Darts.

Ashton ouvre la voie après avoir remporté cinq des huit premières épreuves, et l’ancienne titulaire de la Tour Card sera de retour en action alors qu’elle tente d’étendre son avance dans l’Ordre du mérite.

« La reine du palais » Sherrock est également sur le point de faire sa révérence à Blackpool après une série de titres en 2022, même si elle pourrait manquer le double en-tête de samedi si elle se qualifie pour les quarts de finale des Dutch Darts Masters à Amsterdam.

Trina Gulliver a reculé les années en remportant son premier titre de la série féminine PDC lors de l’événement cinq

Trina Gulliver, dix fois championne de Lakeside, a décroché son premier titre de la série féminine PDC lors de l’événement cinq, et elle fait partie des huit qualifiés provisoires avant les événements 9-12.

Lorraine Winstanley, Laura Turner, Rhian Griffiths, Jane Densley et Aileen de Graaf forment le top huit actuel, avec l’ancien qualifié pour le championnat du monde PDC Mikuru Suzuki toujours en lice.

Turner de Sky Sports a atteint la finale de l’événement cinq – choquant Sherrock en cours de route – avant de poursuivre en faisant de même dans l’événement six – mais elle cherchera maintenant à aller plus loin lorsque l’action du week-end reprendra à Barnsley.

« C’était agréable d’avoir une bonne course et de la suivre avec une autre bonne course », a déclaré Turner. « Vraiment, vraiment s’il vous plaît, mais au deuxième jour, vous sous-estimez à quel point cela peut être épuisant parce que les matchs se succèdent, ils sont implacables.

« J’ai terminé la première finale contre Trina Gulliver et j’ai été rappelée directement pour faire le premier match de la série suivante parce que nous en faisions deux en une journée.

« J’ai atteint les quarts de finale du troisième tournoi dimanche, mais l’après-midi, j’étais complètement épuisé. C’était incroyable d’être juste dans le mélange avec toutes ces femmes incroyables. »

« Ce serait incroyable de faire partie de ce premier Mondial féminin Matchplay. Sinon, je serai dans la boîte de commentaires, mais le but est de jouer » Laura Turner

Discutant du problème de l’épuisement lors des événements du week-end, Turner a déclaré: « Ce n’est pas nécessairement un épuisement physique, c’est mental. Vous devez être tellement concentré aux fléchettes et il y a des moments où si vous jouez et que vous faites une erreur, ou un dérapage, vous devez essayer de vous reconstruire et d’éviter toutes ces pensées négatives.

« C’était un épuisement mental à un point tel que je me disais ‘puis-je continuer comme ça?’ mais ensuite j’ai dû dire ‘Oui, tu peux’, mais je ne pouvais évidemment pas. »

Sur la domination d’Ashton et Sherrock, Turner a déclaré : « Ils sont brillants. C’était bien d’obtenir un résultat contre Fallon, mais Lisa était plutôt implacable.

« C’est formidable de voir différents noms participer à ces finales. Nous avons dit que Lisa et Fallon ont été tellement, tellement dominants tout au long des huit tournois, mais nous avons aussi eu la victoire de Trina Gulliver et il y a aussi eu des gens comme Rhian Griffiths, Jo Locke, Katie Sheldon donc il y a des joueurs en compétition.

« Plus nous arrivons à faire ces tournois et à atteindre les standards de frappe de Lisa, Fallon, Mikuru Suzuki et Lorraine Winstanley, le reste du peloton sera élevé. »

Laura Turner vise à se qualifier pour le premier match mondial féminin à Blackpool – en direct sur Sky Sports

Turner est maintenant dans une position privilégiée pour participer au Women’s World Matchplay, mais la lanceuse de Surrey ne veut pas se mettre la pression avant les quatre derniers événements.

« Je suis actuellement quatrième et je dois être dans les huit premiers d’ici la fin de l’événement 12, donc j’imagine que tous ces nerfs basés à Lakeside sortiront pour la grande scène de Blackpool », a-t-elle déclaré.

« Ce serait incroyable de faire partie de ce premier Matchplay mondial féminin. Sinon, je serai dans la boîte de commentaires, mais le but est de jouer. »

