Mondial des clubs : Al Ahly bat les Sounders de Seattle pour organiser la rencontre du Real Madrid

L’équipe égyptienne d’Al Ahly affrontera le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA après avoir devancé les Sounders de Seattle au Maroc samedi.

Les champions d’Afrique se sont imposés face aux Sounders, la première équipe de MLS à avoir disputé la Coupe du monde des clubs, grâce à un but tardif de Mohamed Magdy.

La puce initiale de Magdy de l’extérieur de la surface a frappé la barre, mais il a envoyé un autre tir vers le but depuis l’extérieur de la surface alors qu’il lui revenait et une déviation l’a mis hors de portée du gardien de but de Seattle Stefan Frei et dans le coin.

C’était après 88 minutes et il n’y avait pas de retour en arrière pour l’équipe MLS, alors Al Ahly se qualifie pour les demi-finales pour une rencontre avec le Real Madrid.

Al Ahly est le club africain le plus titré de l’histoire, avec 42 titres de Premier League égyptienne et 10 couronnes de Ligue des champions de la CAF.

Le vainqueur de la demi-finale entre AlAhly et le Real Madrid affrontera Flamengo du Brésil ou Al-Hilal d’Arabie saoudite lors de la finale de la Coupe du monde des clubs le week-end prochain.