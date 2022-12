Mondial 2022 : Quel est le bilan de l’Angleterre face au Sénégal ?

L’Angleterre affronte le Sénégal ce soir pour une place en quart de finale de la Coupe du monde 2022. Les deux nations ont atteint les huitièmes de finale de la compétition après avoir terminé dans les deux premiers de leurs groupes respectifs.

L’Angleterre a terminé en tête de son groupe, qui comprenait également les États-Unis, l’Iran et le pays de Galles voisin. Les Américains se sont qualifiés en tant que deuxièmes de groupe avant de succomber aux Pays-Bas lors du premier match des huitièmes de finale.

Le Sénégal a terminé deuxième de son groupe, derrière les Néerlandais. Ils ont également affronté l’Équateur et les hôtes du Qatar tout au long de leur parcours jusqu’à présent. Malgré la perte du capitaine et talisman Sadio Mane sur blessure à la veille de la compétition, les Africains ont joué avec confiance et agressivité dans leurs matchs jusqu’à présent.

La façon dont ils s’en sortent contre l’Angleterre, qui fait partie des favoris pour remporter le titre cet hiver, sera d’un intérêt particulier, notamment parce qu’ils ont bien performé jusqu’à présent. Encore plus intrigant est le bilan historique des deux nations l’une contre l’autre.

L’Angleterre est l’une des plus anciennes nations du football, tandis que le Sénégal est le champion en titre de l’Afrique. On vous pardonnerait donc de penser qu’il y a eu d’innombrables rencontres entre les deux.

Pourtant, ce sera le premier match de l’histoire de ces équipes nationales. Les Three Lions et les Lions de la Teranga ne se sont jamais affrontés en compétitions officielles ni en matchs amicaux internationaux.

Cette statistique étrange rend cette égalité encore plus difficile à prévoir, et les fans de football saliveront à l’idée de les voir s’affronter pour la toute première fois.