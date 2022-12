Mondial 2022 : Pourquoi y a-t-il des tensions politiques entre la Serbie et la Suisse ?

Lorsque la Suisse et la Serbie se sont affrontées lors de la Coupe du monde 2022, il y a eu plus que quelques regards jetés vers un dernier match de groupe entre les deux. Pas seulement parce qu’ils se sont affrontés il y a quatre ans. Pas seulement parce qu’avec le Brésil comme grand favori, les deux nations européennes pourraient jouer pour l’autre place dans les huitièmes de finale.

On ne penserait pas immédiatement à la célèbre Suisse neutre ayant des tensions politiques avec qui que ce soit, mais après la dernière rencontre entre cette paire en Coupe du monde de football, les stars suisses Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont toutes deux été condamnées à une amende de 10 000 francs suisses “pour comportement antisportif contraire aux principes de Fair-play”.

Tout pourrait-il à nouveau bouillir entre les deux équipes lors de la Coupe du monde?

La Serbie et la Suisse ont des tensions politiques sous-jacentes… en quelque sorte

La Serbie fait face à des mesures disciplinaires après qu’un drapeau nationaliste ait été accroché dans le vestiaire de l’équipe. Le drapeau représente le Kosovo, une nation indépendante depuis 2008, faisant partie de la Serbie avec le slogan : “No Surrender”. pic.twitter.com/HHNioRR97W26 novembre 2022 Voir plus

En fait, ce n’est pas vraiment la Suisse qui a des tensions : ce sont quelques joueurs suisses.

Xhaka et Shaqiri ont tous deux des ancêtres d’Europe de l’Est. La famille de Xhaka est albanaise – son père a été emprisonné dans ce qui est aujourd’hui le Kosovo – tandis que Shaqiri est né au Kosovo même, à l’époque où il faisait officiellement partie de la Serbie. Les familles des deux joueurs se sont enfuies en Suisse en tant que réfugiés du conflit entre les forces serbes et les rebelles kosovars-albanais.

Au lendemain de leurs buts respectifs contre la Serbie, Xhaka et Shaqiri ont tous deux célébré en faisant un geste d’aigle avec leurs mains, en référence au drapeau albanais. La Serbie a également réagi à cette Coupe du monde – la FIFA a déjà lancé une enquête après la publication de photographies d’un drapeau nationaliste serbe accroché dans le vestiaire de l’équipe avec le contour du Kosovo vu dans les couleurs nationales serbes.

Préparons-nous pour un feu d’artifice potentiel ce soir, alors.