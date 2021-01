La mort de Tanya Roberts – et la révélation choquante que la nouvelle avait été mal rapportée – a fait les gros titres dans le monde entier.

L’ancienne mannequin et actrice, qui s’est fait connaître à la fois en tant que Bond Girl et Charlie’s Angel, serait décédée pour la première fois dimanche soir.

Dans les 24 heures, la mort présumée de Tanya a été rapportée par d’innombrables organes de presse et a déclenché une vague de nécrologies et d’hommages – son partenaire Lance O’Brien a également enregistré une interview émouvante avec Inside Edition.

C’est au cours de la conversation filmée que Lance a découvert que Tanya n’était en fait pas morte, mais qu’elle se battait toujours pour sa vie aux soins intensifs.







(Image: WENN.com)







(Image: Édition intérieure)



Lance avait quitté l’hôpital plus tôt dimanche en pensant qu’il avait partagé les derniers moments de son amour après l’avoir vue « disparaître ».

Il a immédiatement dit à l’agent de Tanya Mike Pingle, qui a ensuite partagé la nouvelle avec les médias du monde entier.

La mort tragique de Tanya a ensuite dû être signalée pour la deuxième fois mardi.

Suite à la tournure bizarre des événements, l’agent des stars Rob Cooper a partagé un aperçu de la façon dont les publicistes gèrent les dernières nouvelles pour leurs clients concernant les décès, les naissances et les mariages et la relation super secrète qui existe entre les célébrités et leurs représentants que les fans ne font pas. t arriver à voir.









Rob explique: «Un bon agent doit avoir une relation très intense avec son client, car son représentant votre travail ne consiste pas seulement à faire connaître la célébrité et à négocier des accords, une grande partie de votre travail consiste à connaître ses secrets les plus sombres et à faire tout son possible. pour s’assurer que les détails personnels ne font pas leur chemin dans le domaine public, car de nombreux publicistes deviennent la personne la plus proche dans la vie d’une célébrité.

« Lorsqu’un client est en demande, vous finissez souvent par voyager à travers le monde avec lui, rester dans les mêmes hôtels, prendre les repas ensemble et partager de nombreux hauts et bas. Le travail peut être littéralement 24 heures sur 24, avec peu de temps pour dormir Cependant, pendant les périodes plus calmes, il est probable que vous ayez encore plusieurs appels au cours de la semaine pour vous enregistrer avec le client.

« D’un point de vue extérieur, je sympathise vraiment avec le publiciste de Tanya après avoir annoncé à tort la mort de son client. Les répercussions de cette fausse déclaration nuiront à sa relation avec les médias, car de nombreux titres recevront une réaction des lecteurs, une réaction qui n’est pas ‘t mérité car ils ont reçu la confirmation nécessaire que Tanya était morte.







(Image: Mike Pingel / Instagram)



«Lorsqu’il annonce quelque chose d’aussi sensible qu’un décès, un publiciste doit non seulement confirmer la nouvelle avec un conjoint ou un membre de la famille, mais vous devez également vous assurer que toute personne extrêmement proche de la célébrité est informée du décès avant que la nouvelle ne soit annoncée.

«Une fois que vous êtes sûr que toute personne ayant une relation étroite avec la célébrité a été informée, vous devez vous assurer que des mesures sont mises en place pour respecter leur vie privée.

« La chose la plus difficile pour tout agent est de perdre temporairement le contact avec son client. Si une histoire se rompt et que vous ne pouvez pas leur parler directement pour une raison quelconque, vous devez souvent vous fier aux informations de leur conjoint ou de leur famille. Si ces informations sont mal alors cela peut causer toutes sortes de problèmes. «









Suite à l’annonce incorrecte de la mort de Tanya cette semaine, Lance a tenté d’expliquer comment il avait mal interprété ses « derniers moments ».

«Je me retourne et elle s’est complètement évanouie», a-t-il dit au Sun. «Je pensais que c’était ça, elle n’allait pas récupérer.

«Alors quand je suis descendu de l’ascenseur, j’étais désemparé, j’étais perdu, j’étais complètement déconcerté. Il n’y avait personne pour me guider. J’ai appelé son publiciste Mike Pingel et j’ai dit que je venais de dire au revoir à Tanya.

Lundi, Pingel a déclaré que l’hôpital avait appelé Lance pour lui dire que Tanya était toujours en vie, avec sa réaction émotionnelle vue dans l’interview vidéo de Inside Edition.

L’agent a décrit l’état de santé de Tanya comme «désastreux».

Lance a déclaré au Sun: « Ses reins sont si loin, son foie est si loin, sa vésicule biliaire est si loin. Elle a aussi une terrible infection du sang. Les médecins disent que cela a commencé par une infection des voies urinaires.

«Les médecins disent qu’il n’y a aucun moyen qu’elle soit la même. Elle m’a toujours dit qu’elle ne voulait pas être invalide. Elle a dit que si cela arrivait à ce stade, arrêtez-moi.