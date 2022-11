Monde non. 1 Para Shuttler Manasi Joshi recevra le prix Arjuna le 30 novembre

Manasi Joshi, l’as de l’Inde en para badminton et actuelle n°1 mondiale, recevra le prix Arjuna 2022 du président de l’Inde à Rashtrapati Bhavan le 30 novembre 2022. Joshi est maintenant devenue la deuxième femme para badminton à décrocher ce prix prestigieux .

En plus de Joshi, 24 autres personnalités sportives de diverses disciplines seront honorées pour leurs performances exceptionnelles dans les sports et les jeux lors de la cérémonie.

Joshi, vient de rentrer de Tokyo après sa participation aux Championnats du Monde Hulic Daihatsu BWF Para Badminton 2022 où elle a remporté deux médailles de bronze, en simple féminin SL3 et en double mixte, qui seront toutes deux induites à Paris 2024.

Après avoir fait partie de la liste des lauréats Arjuna, Manasi a déclaré : « C’est un honneur absolu de recevoir le prestigieux prix Arjuna cette année. Mon parcours sportif n’a été qu’un tour de montagnes russes, et c’est un moment de fierté absolue pour ma famille. Je suis reconnaissant au ministère de la Jeunesse et des Sports et au gouvernement indien. C’est formidable d’être reconnu pour tout le travail acharné et les efforts déployés sur et en dehors du terrain. C’est un moment de motivation et d’encouragement pour repousser les limites et atteindre de nouveaux sommets.

Il y a plus de dix ans, Joshi a eu un accident sur le chemin du travail, qui a nécessité l’amputation de sa jambe. Après des mois de rééducation, elle a pris l’aide d’une jambe artificielle et a commencé à marcher après cinq mois de ce malheureux incident. Elle a ensuite pris appui sur le badminton pour retrouver sa forme physique et sa confiance mentale.

Mais la vie avait des plans différents pour elle, car le badminton est devenu sa carrière. En 2014, elle a remporté l’argent dans un tournoi de niveau national et a fait ses débuts dans un tournoi international en Espagne. Puis elle a fait sa première apparition étincelante aux Championnats du monde de para-badminton en 2015 et a remporté une médaille d’argent. En 2017, elle a ensuite décroché le bronze.

Aux Jeux para-asiatiques de 2018 qui se sont tenus à Jakarta, en Indonésie, elle a de nouveau remporté le bronze, mais son parcours a pris un grand envol après avoir décroché la médaille d’or au Championnat du monde de para-badminton 2019. Monde non. 1 position dans son sport.

