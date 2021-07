Des « mineurs fétichistes » adultes étranges trompent des YouTubers – certains aussi jeunes que huit ans – pour effectuer des actes sexualisés.

Les pervers en ligne essaient de duper les jeunes qui publient des vidéos ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) en exécutant des actes qui leur donnent des coups de pied sexuels.

La youtubeuse Rebecca Flint est l’une des nombreuses cibles de mineurs fétichistes effrayants lorsqu’elle était une jeune adolescente Crédit : Rebecca Flint

La YouTubeuse Lilliana De craint également que les enfants ne soient exploités

Ce message, selon elle, a été conçu pour l’amener à mettre en scène sans le vouloir des images et des vidéos de fétichisme des pieds Crédit : Rebecca Flint

The Sun Online a trouvé de nombreux exemples de demandes très spécifiques sur des chaînes YouTube gérées par des « artistes ASMR » adolescents.

Ils gèrent des comptes et font des demandes dans le but de gagner plus d’abonnés.

Ces clips visent à créer une sensation de picotement relaxant que certaines personnes ressentent dans la tête et le long de leur colonne vertébrale lorsqu’elles entendent certains bruits enregistrés avec des microphones de haute qualité.

Cependant, les jeunes sont de plus en plus ciblés par des adultes qui « fétichent l’exploitation minière », ce qui consiste à inciter quelqu’un à faire quelque chose pour le plaisir sexuel.

Des groupes de sécurité Internet ont tiré la sonnette d’alarme et exhorté les géants de la technologie et les parents à mieux protéger les enfants en ligne.

Dans un fil de commentaires inquiétant, un homme a demandé à une fille de se déguiser en Alice au pays des merveilles, tandis qu’un autre lui a demandé de s’habiller avec les vêtements de sa sœur.

Les vidéos ASMR des adolescentes finissent souvent par être sauvegardées et republiées sur des sites pornographiques par les malades.

La directive YouTube interdit tout « contenu présentant des actes sexuels non consensuels, une sexualisation non désirée ou tout ce qui sexualise ou dégrade graphiquement un individu ».

Et ils encouragent les gens à signaler tout ce qui fait cela.

Mais le problème est que les mineurs fétichistes pédophiles semblent souvent poser des questions inoffensives pour persuader les jeunes YouTubers ASMR d’accomplir des actes qui leur procurent du plaisir.

Au fait, j’avais 14 ou 15 ans et je ne savais pas ce qu’était un fétichisme des pieds YouTubeuse Rebecca Flint

L’Internet Watch Foundation (IWF), une organisation caritative basée au Royaume-Uni, a mis en garde contre le danger que des enfants soient contraints de commettre des actes potentiellement sexuels en ligne.

« Nous savons que les prédateurs sont là. Ce sont des personnes extrêmement sournoises qui cherchent à contacter et à exploiter les enfants, et ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour le faire », a déclaré un porte-parole au Sun Online.

« Si un enfant est approché par un étranger qui fait des demandes sexuelles inappropriées en ligne, il doit avoir la confiance nécessaire pour les bloquer et les signaler. »

Alison Trew, responsable principale des politiques de sécurité des enfants en ligne de la NSPCC, a déclaré : « C’est clairement préoccupant.

« Les adultes ne devraient pas pouvoir commenter le contenu en ligne des enfants pour leur propre satisfaction et les sites ne devraient pas pousser le contenu des jeunes vers eux via des algorithmes.

« Les sites utilisés par des enfants, comme YouTube, doivent mettre en place une technologie efficace de protection de l’âge pour pouvoir identifier les enfants utilisateurs et garantir qu’ils bénéficient de meilleures protections, telles que les paramètres de confidentialité les plus élevés.

« Le prochain code de conception adapté à l’âge inclura une exigence pour les entreprises technologiques de le faire et il devrait être soutenu par un ambitieux projet de loi sur la sécurité en ligne qui offre des protections solides et durables pour les enfants. »

Les adultes ne devraient pas pouvoir commenter le contenu en ligne des enfants pour leur propre satisfaction et les sites ne devraient pas pousser le contenu des jeunes vers eux via des algorithmes. Agent principal de politique en ligne de la sécurité des enfants de la NSPCC

Vice a rapporté qu’un enfant de huit ans avait été invité à porter des « couettes » et à faire une vidéo avec « des sons de bouche près du micro » ainsi qu’à demander « quand allez-vous répondre à ma demande? », ajoutant que cela lui obtiendrait plus d’abonnés. .

Ailleurs, on a découvert que des filles étaient invitées à murmurer des insinuations sexuelles telles que « calme dans ma bouche », ou à mimer des gestes de la main sexualisés.

YouTuber Rebecca Flint, alias Beckii Cruel, qui a inventé l’expression exploitation minière fétiche après avoir été ciblée, a déclaré: « Parfois, vous ne réalisez pas que cela vous arrive avant qu’il ne soit trop tard.

« Et vous leur avez donné ce qu’ils veulent.

Mais même si elle ne condamnait pas les fétiches excentriques, elle a souligné que l’une des règles numéro un concernant tout type de pli était le consentement.

Elle a déclaré: « C’est complètement contre cela parce qu’il s’agit d’essayer de faire participer les gens sans avoir le consentement éclairé. »

« NOUER LES COLLANTS AUTOUR DE LA BOUCHE ? »

Souvent, a déclaré Rebecca, les mineurs fétichistes se font passer pour des enfants et posent des questions ou font des demandes d’une manière enfantine pour prendre leurs victimes au dépourvu.

D’autres fois, ils peuvent dire qu’ils appartiennent à un organisme de bienfaisance, a-t-elle déclaré sur sa chaîne.

Se souvenant d’un incident alors qu’elle avait 14 ou 15 ans, Rebecca a décrit avoir reçu un message de quelqu’un affirmant qu’il appartenait à une grande marque de chaussures sous prétexte de sensibiliser à la pauvreté.

Ils lui ont demandé de prendre une photo en gros plan de la plante de ses pieds.

Elle a déclaré: « C’était clairement une exploitation minière fétiche pour essayer de me faire faire des photos en gros plan pour eux sous le couvert de la charité.

« Au fait, j’avais 14 ou 15 ans et je ne savais pas ce qu’était un fétichisme des pieds.

« Les enfants ne savent pas nécessairement pourquoi ce genre de choses est désagréable.

Vous ne devriez pas demander à un enfant de faire ce genre de contenu Youtubeuse Lilliana De

« Je pense que peut-être l’idée que les gens ne savent pas qu’ils y jouent ou en font partie, c’est peut-être ce qui les fait s’en tirer d’une manière ou d’une autre. »

À une autre occasion, elle a dit qu’elle avait été harcelée par un compte qui utilisait des images de Disney, lui demandant si elle avait un nombril innie ou outie.

Lorsqu’elle l’a examiné, elle a découvert que cette personne posait la même question à d’autres YouTubers.

D’autres demandes étranges impliquaient la mise en scène d’actes impliquant les aisselles, les oreilles, le nez et la bouche.

La créatrice d’ASMR, qui s’appelle SLaney, a déclaré avoir été invitée à tourner une vidéo où sa bouche est couverte de collants « comme un bâillon » Crédit : Slaney

Un autre suspect Fetish Miner lui a demandé de scotcher sa bouche avec du ruban adhésif Crédit : Slaney

Un autre créateur d’ASMR, qui porte le nom de compte SLaney, a déclaré avoir été invité à tourner une vidéo où sa bouche est recouverte de ruban adhésif et à porter des gants pour « attirer plus de téléspectateurs ».

Quelqu’un d’autre lui a également demandé de faire un « jeu de rôle d’enlèvement ASMR avec masque d’écharpe ? » et de « faire une vidéo de collants noués autour de la bouche comme un bâillon ».

Lilliana De, 27 ans, qui porte le nom de compte Lily Whispers ASMR, a déclaré à Vice qu’elle avait été témoin de plusieurs tentatives d’extraction fétiche d’artistes ASMR pour enfants, ainsi que de « demandes sexuelles directes », telles que demander « des sons de baisers ou de manger des oreilles ». « .

Elle a dit : « Vous ne devriez pas demander à un enfant de faire ce genre de contenu. »

Dans un cas, Lilliana a déclaré qu’un mineur fétichiste présumé ciblerait les jeunes créateurs ASMR et leur demanderait de se poser en lisant le livre Commotion in the Ocean avant de leur envoyer le livre par la poste.

Julia Von Weiler, directrice exécutive d’Innocence In Danger, une organisation mondiale œuvrant pour la protection des enfants contre les abus sexuels, a déclaré à Vice que l’exploitation minière fétiche n’était qu’une des nombreuses menaces.

Elle a déclaré : « Les enfants sont particulièrement vulnérables et ont besoin d’aide pour trouver leur chemin dans les domaines numériques.

« Les utiliser pour satisfaire un besoin émotionnel ou physique – qu’il soit sexuel ou non sexuel – viole leurs limites. »

The Sun Online a contacté YouTube pour un commentaire et attend une réponse.