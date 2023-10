Les entreprises de médias sociaux doivent de toute urgence lutter contre l’incitation à la haine et au racisme en ligne contre les communautés palestiniennes et juives, a déclaré Amnesty International aujourd’hui, alors que le conflit en Israël et dans les territoires palestiniens occupés s’intensifie encore.

L’organisation a constaté une augmentation alarmante des appels à la haine qui constituent une incitation à la violence, à l’hostilité et à la discrimination sur les plateformes de médias sociaux, ce qui est interdit par le droit international des droits de l’homme, ainsi que d’autres contenus préjudiciables contre les peuples palestinien et juif. Amnesty International a également recueilli des informations inquiétantes selon lesquelles les contenus publiés par des Palestiniens et des défenseurs des droits des Palestiniens sont soumis à une modération potentiellement discriminatoire de la part de différentes plateformes de médias sociaux.

« Les médias sociaux peuvent jouer un rôle vital en matière de communication en temps de crise. C'est pourquoi les grandes entreprises de médias sociaux doivent de toute urgence intensifier leurs mesures pour protéger les droits de l'homme. Rasha Abdul-Rahim, directrice d'Amnesty Tech

« Les médias sociaux peuvent jouer un rôle vital en matière de communication en temps de crise. C’est pourquoi les grandes sociétés de médias sociaux doivent de toute urgence intensifier leurs mesures pour protéger les droits de l’homme. Les entreprises doivent veiller à ce que leurs plateformes ne diffusent pas de messages de haine et de violence, sinon elles risquent de contribuer à des violations flagrantes des droits humains et à de graves violations du droit international humanitaire. Cela inclut les crimes de guerre qui ont marqué ce conflit et causé des niveaux sans précédent de victimes civiles et une crise humanitaire catastrophique », a déclaré Rasha Abdul-Rahim, directrice d’Amnesty Tech.

Amnesty International a constaté qu’un nombre important de publications sur les réseaux sociaux glorifier les attaques israéliennes contre les civils à Gaza, soutiennent la destruction de Gaza et prônent la violence contre les Palestiniens. De nombreux messages utilisent langage déshumanisant et raciste contre les Palestiniensdont un certain nombre s’inspirent également du langage utilisé par les autorités israéliennes.

L’organisation a également documenté un certain nombre de messages antisémites, dont beaucoup prônaient haine et violence contre le peuple juif. Des recherches antérieures menées par le Centre de lutte contre la haine numérique a mis en évidence une multiplication de contenus antisémites sur X Ces derniers mois.

ONG palestinienne 7h du matinL’indicateur de violence de a été détecté sur 493 000 cas (et croissants) d’appel à la haine contre les Palestiniens et les défenseurs des droits des Palestiniens dans des contenus en hébreu sur les plateformes de médias sociaux, depuis le 7 octobre 2023.

Le gouvernement israélien et les responsables militaires ont également eu recours à un langage déshumanisant et à un racisme anti-palestinien. Le 16 octobre, le compte X du Premier ministre israélien (@IsraeliPM) a publié un message discriminatoire utilisant un langage déshumanisant, en disant : «Il y a une lutte entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, entre l’humanité et la loi de la jungle. »

De même, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir sur Le 17 octobre 2023 déclarait : « Tant que le Hamas ne libère pas les otages entre ses mains, la seule chose qui doit entrer à Gaza, ce sont des centaines de tonnes d’explosifs de l’armée de l’air, pas une once d’aide humanitaire. »

Blackout total et « interdiction fantôme » du contenu palestinien

Amnesty International a également reçu des informations inquiétantes faisant état d’une censure trop large du contenu des comptes palestiniens et des défenseurs des droits des Palestiniens sur plusieurs plateformes de médias sociaux.

Les Palestiniens de la bande de Gaza occupée sont pris au piège panne de communication croissantelimiter leur capacité à rechercher, recevoir et communiquer des informations. Une modération inégale des contenus par les plateformes de médias sociaux risque de compromettre davantage la capacité des Palestiniens à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza d’exercer leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique.

« Alors qu’Israël intensifie ses bombardements sans précédent sur Gaza, qui ont tué plus de 7 000 personnes, dont la plupart sont des civils, nous sommes extrêmement préoccupés par les informations faisant état d’un blocage partiel et d’une suppression, connue sous le nom de « shadowbanning », de contenus émanant de défenseurs des droits des Palestiniens », a déclaré Rasha Abdul-Rahim.

« La modération du contenu doit être menée de manière à garantir le respect du droit à la liberté d’expression, tout en luttant contre l’appel généralisé à la haine. Les sociétés de médias sociaux doivent investir des ressources adéquates dans la surveillance humaine des systèmes de modération de contenu basés sur l’IA (intelligence artificielle) afin de garantir que tous les utilisateurs, y compris les Palestiniens, puissent exercer leurs droits en ligne de manière égale, quelles que soient leur langue et leurs opinions politiques. Plusieurs plateformes ont compromis leur capacité à le faire en licenciant le personnel chargé du respect des droits humains.

Recherche a montré que les systèmes d’IA reproduisent souvent des préjugés sociétaux préexistants sous un voile de neutralité. Pas plus tard que le 19 octobre 2023, Meta s’est excusé pour avoir inséré le mot « terroriste » dans les traductions de profils Instagram contenant les mots « Palestinien » et « Alhamdullilah » (qui signifie Louange à Dieu) et l’emoji du drapeau palestinien. L’entreprise a également abaissé le seuil de certitude requis pour « cacher » les contenus hostiles de 80 % à 25 %, pour les contenus provenant d’une grande partie du Moyen-Orient. Il s’agissait d’une tentative d’endiguer le flux de discours hostiles, mais cela pourrait entraîner des restrictions trop larges sur le contenu.

En mai 2021, une entreprise pour la responsabilité sociale rapport a révélé que le contenu en langue arabe était plus « sur-appliqué » sur les plateformes de Meta que dans d’autres langues, y compris l’hébreu. Les « fausses frappes » ont contribué à réduire la visibilité et l’engagement des publications arabes.

Même avant la crise actuelle, les recherches d’Amnesty International ont révélé que le système israélien d’oppression et de domination des Palestiniens équivalait au crime contre l’humanité de l’apartheid. Les recherches d’Amnesty International a également montré que les algorithmes des médias sociaux sont conçus pour maximiser l’engagement, ce qui donne lieu à des contenus préjudiciables et incendiaires souvent amplifiés de manière disproportionnée, notamment des appels à la haine incitant à la violence, à l’hostilité et à la discrimination.

Dans ce contexte, il est impératif que les grandes entreprises technologiques s’attaquent aux impacts réels et potentiels de leurs activités sur les droits humains afin de garantir qu’elles ne causent pas ou ne contribuent pas à des violations des droits humains, ou ne permettent pas la prolifération de la haine, du racisme et de la désinformation.

Le 7 octobre, le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens ont violé de manière flagrante le droit international et ont fait preuve d’un mépris effrayant pour la vie humaine en commettant des crimes cruels et brutaux, notamment des exécutions sommaires de masse, des prises d’otages et en lançant des tirs aveugles de roquettes sur Israël. Depuis lors, les forces israéliennes ont lancé des bombardements aériens incessants sur l’ensemble de la bande de Gaza, avec des effets cataclysmiques. La grave situation humanitaire résultant du blocus illégal imposé par Israël depuis 16 ans a également été exacerbée par l’ordre du ministre israélien de la Défense d’imposer un siège complet le 8 octobre, qui prive les Palestiniens de Gaza de l’accès à la nourriture, à l’eau, au carburant et à l’électricité. et la communication et équivaut à un crime de guerre de punition collective.

Arrière-plan:

Montage restrictions sont également placées par plusieurs autorités en Cisjordanie et en Europe, entre autres, sur les manifestations défendant les droits humains des Palestiniens.

Amnesty International continue de surveiller les cas de blocage ou de suppression illicite de publications sur les réseaux sociaux, ainsi que de bannissement fantôme de comptes dans le contexte du conflit actuel. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez vécu cela, veuillez partager des liens et/ou des captures d’écran du contenu qui a été signalé ou supprimé, ainsi que des captures d’écran du contenu original avec [email protected].