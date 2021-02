Le rappeur et homme d’affaires avisé Sean Combs dit qu’il a d’abord fabriqué une menthe à 12 ans – en faisant le tourbillon.

En tant que garçon, Combs – alias P. Diddy – gagnait 1 000 $ par semaine grâce aux tournées de papier. Il a ensuite travaillé dans un restaurant, une station-service et même nettoyé des toilettes.

L’homme de 51 ans raconte: «J’ai grandi à Harlem et mon père a été tué quand j’avais deux ans.

«Ma mère avait cinq emplois. Je viens des racines de l’agitation. J’étais un livreur de journaux, la première chose que j’ai faite en tant qu’entrepreneur. Je tendais la main aux garçons sur le point d’aller à l’université.

«J’ai demandé si je pouvais faire leur tournée et leur envoyer la moitié de l’argent. Je gagnais 1 000 $ par semaine alors que je continuais toutes les autres séries.

«J’étais busboy dans un restaurant, je pompais de l’essence dans une station-service, je devais aussi garder les salles de bain propres. Ce sont les pires mais j’étais fier de les rendre propres et de voir les visages des gens lorsqu’ils sont sortis.

Travailler dur a porté ses fruits pour Sean, dont la fortune de 885 millions de dollars n’est pas loin derrière celle de son copain milliardaire, Jay-Z. Sean possède une série d’entreprises allant de la musique et de la télévision à l’eau et à l’alcool.

Il a fondé le label Bad Boy Entertainment en 1993 et ​​a joué un rôle majeur dans les carrières de Notorious BIG, Faith Evans et 112 – tandis que ses propres succès incluaient I’ll Be Missing You et I Need A Girl.







(Image: Getty Images pour Sean Combs)



Le père de Sean a été abattu en 1972.

Le rappeur lui-même a été acquitté des accusations découlant d’une fusillade dans une discothèque il y a 20 ans, alors qu’il était connu sous le nom de Puff Daddy.

Après cela, il s’est donné une série de surnoms, dont P. Diddy, Diddy, Sean John, Swag et Sea.

À quoi répond-il maintenant? «Je suis dans l’ère de l’amour maintenant», dit-il. «Je réponds à tous les noms. Appelez-moi comme vous voulez. Je répondrai à tous.

Il est également déterminé à lutter contre le racisme dans le showbiz.

Parlant du podcast Awards Chatter, il ajoute: «Nous devons arrêter la folie. Vous me verrez entrer dans plus de films et derrière plus de créatifs pour trouver la solution à Hollywood en disant: « Eh bien, nous ne connaissons tout simplement pas de cadres noirs ». «

P Diddy monte avec style







(Image: Getty Images)



Le très riche Sean aime ses voitures – rien de plus qu’une Corvette des années 1950 chérie.

Il a également possédé des Ferrari, des Rolls-Royce Phantoms et une Lamborghini Gallardo Spyder, qu’il aurait donnée à Justin Bieber.

En 2019, il a été blessé après l’écrasement de sa Cadillac Escalade à Los Angeles. Maman Janice lui en a acheté un nouveau pour son 50e anniversaire.

Ses relations d’affaires

Diddy’s Combs Enterprises embrasse des intérêts allant de la musique au marketing et du parfum à la mode.

Il a remporté des prix pour ses vêtements urbains Sean John.

La star dit: « Quand j’ai commencé, je voulais me réveiller et mettre de l’eau de Cologne Sean John, un costume Sean John, rentrer à la maison et mettre des vêtements Sean John pour la nuit. »

Où il appelle à la maison









Home for Diddy est un manoir de 40 millions de dollars à Beverly Hills, avec un cinéma de 35 places.

La villa de 17 000 m² dispose également d’une maison d’hôtes, tandis qu’un tunnel sous-marin relie la piscine à une grotte.

Il vivait dans un manoir de 11 salles de bains à Atlanta qui avait une piscine, un court de tennis et cinq garages pour sa flotte de voitures.

Sa vie amoureuse infâme







(Image: Getty Images)



Le rappeur a eu une série d’intérêts amoureux célèbres, de Jennifer Lopez à Cameron Diaz.

Il a fréquenté la chanteuse Cassie pendant 10 ans et était lié aux acteurs Sienna Miller et Kate Upton, ainsi qu’aux mannequins Naomi Campbell, Alicia Douvall et Tina Louise.

Diddy est papa de six enfants – dont des jumeaux.