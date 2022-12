Monday Night Football meilleurs paris sur les accessoires pour les Chargers contre les Colts

L’ardoise de Noël de la NFL de la semaine 16 se termine ce soir lorsque les LA Chargers se rendent à Indianapolis pour affronter les Colts à la recherche de réponses sérieuses.

Indy a perdu quatre matchs consécutifs, et bien que ses difficultés ne soient pas particulièrement surprenantes compte tenu de l’intégralité de la saison, c’est la façon dont les Colts ont perdu leurs deux derniers affrontements, avec des effondrements défensifs complets au dernier quart, qui se démarque.

Quant aux Chargers, ils commencent enfin à ressembler de plus en plus à l’équipe avec de grandes attentes de pré-saison, en particulier du côté défensif du ballon.

Meilleurs paris sur les accessoires pour les chargeurs contre les colts

Deon Jackson PLUS DE 7,5 tentatives précipitées (+100)

Parris Campbell PLUS DE 30,5 verges sur réception (-130)

Justin Herbert PLUS DE 8,5 verges au sol (-115)

Deon Jackson PLUS DE 7,5 tentatives précipitées

Le récit qui circule actuellement chez les Colts est que Zack Moss sera le principal arrière, Jackson remplissant les relais ainsi que les opportunités de changement de rythme.

Je ne suis pas particulièrement vendu sur Zack Moss et son 3.7 YPC comme un arrière primaire digne, mais étant donné à quel point les Chargers ont été contre la course, je pense que les deux arrières peuvent prospérer dans le match de ce soir.

Jackson a montré beaucoup plus d’éclat que son coéquipier et a presque doublé son nombre de tentatives de précipitation par rapport à il y a une semaine. Le marché peut ne pas être d’accord, car les paris sous le total sont très serrés, mais étant donné que Nick Foles prend le relais de Matt Ryan et que la propension des Colts à être lourds, Jackson pourrait finir comme la main chaude et nous encaisserons à des cotes formidables.

Parris Campbell PLUS DE 30,5 verges de réception

Le Foles susmentionné, comme son coéquipier Matt Ryan, est une statue dans la poche. Alors que la ruée vers les passes des Chargers se réveille au cours de la saison, Campbell offre au signaleur vétéran une option de décharge fiable et une cible d’écran pour les grands chantiers après la capture.

Bien qu’il n’ait pas réussi à atteindre ce nombre lors de deux de ses trois derniers matchs, Campbell l’avait déjà effacé lors de cinq matchs sur six.

Nous profitons également d’un nombre (actuellement disponible sur PointsBet) qui est nettement inférieur au reste du marché.

Justin Herbert PLUS DE 8,5 verges au sol

Herbert n’a pas réussi à atteindre ce nombre lors de la victoire de la semaine dernière contre les Titans du Tennessee, mais il est un coureur actif qui affronte une défense des Colts qui s’est effondrée au cours de plusieurs 4e trimestres et pourrait facilement décoller s’ils se retrouvent en retard.

Avant la semaine dernière, Herbert avait couru au moins quatre fois en cinq semaines consécutives, dégageant 8,5 verges au sol dans trois d’entre elles, les deux autres terminant avec 7 et 8 verges au sol, respectivement.

Indianapolis se classe en plein milieu du peloton en verges au sol et en tentatives permises aux quarts cette année. Je pense qu’il peut effacer ce nombre sur un jeu si le milieu du terrain s’ouvre.

