Monday Night Football : comment regarder les Browns contre les Steelers, les Saints contre les Panthers ce soir sans câble

Les fans de la NFL peuvent s’attendre à quatre doubles matchs de Monday Night Football cette saison, à commencer par deux matchs ce soir. Les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Panthers de la Caroline démarrent à 19 h 15 HE (16 h 15 HP) sur ESPN et ESPN2, et les Browns de Cleveland et les Steelers de Pittsburgh débuteront une heure plus tard à 20 h 15 HE (17 h 15 HP) sur ABC et ESPN Plus.

Les heures de début échelonnées signifient que vous pourrez voir la fin de chaque jeu, avec beaucoup de chevauchements pour pouvoir basculer d’avant en arrière pour éviter les publicités. Joe Buck et Troy Aikman seront à Pittsburgh pour convoquer le match Browns-Steelers. Un stand de trois personnes composé de Chris Fowler, Dan Orlovsky et Louis Riddick organisera le match Saints-Panthers à Charlotte.

Après une performance dominante la semaine dernière, Myles Garrett et la défense des Cleveland Browns chercheront à arrêter les Steelers de Pittsburgh lors du Monday Night Football. Jason Miller/Getty Images

Continuez à lire pour voir vos options de visionnage pour Monday Night Football. Et avec YouTube et YouTube TV désormais la maison exclusive de NFL Sunday Ticket, ainsi que des jeux également diffusés sur Paramount Plus, Peacock et ESPN Plus, les fans de la NFL ont de nombreuses choses à suivre cette saison. Découvrez notre sélection des meilleurs services de streaming TV en direct pour les fans de la NFL en 2023.

Comment regarder MNF sans câble



Si vous n’avez pas d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite, vous pouvez regarder les deux matchs de Monday Night Football avec un service de télévision en direct. La bonne nouvelle pour les fans de football est qu’ABC, ESPN et ESPN2 sont disponibles sur chacun des cinq principaux services de streaming. Et avec le service de streaming autonome ESPN Plus, vous pouvez regarder le match Browns-Steelers.

Fronde/CNET Le forfait Sling Orange de Sling TV comprend ESPN et ESPN2 mais pas ABC, et le forfait Blue inclut ABC (uniquement dans un format une poignée de marchés) mais pas non plus les chaînes ESPN. Chaque forfait coûte 45 $ par mois dans les zones avec ABC (40 $ ailleurs), et le forfait combiné Orange et Bleu qui vous permettra de regarder les deux matchs coûte 60 $ par mois (55 $ sur les marchés sans ABC). Lisez notre critique de Sling TV.

Sarah Tew/CNET

Sarah Tew/CNET YouTube TV coûte 73 $ par mois et comprend ABC, ESPN et ESPN2. Branchez votre code postal sur YouTube TV page d’accueil pour voir quels réseaux locaux sont disponibles dans votre région. Lisez notre critique de YouTube TV.

Flux direct

Fubo

Le service de streaming autonome d’ESPN coûte 10 $ par mois. Grâce à lui, vous pourrez regarder le match Browns-Steelers ce soir. Lisez notre revue ESPN Plus.

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus proposent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations ? Consultez notre guide des services de streaming TV en direct.