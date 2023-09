Monday Night Football : comment regarder, diffuser Bills contre Jets, ManningCast sans câble

Voir sur Sling TV Sling TV Orange Propose ESPN et ESPN2 pour 40 $ ou 45 $ par mois Voir chez Fubo Fubo Propose ESPN et ESPN2 pour 75 $ par mois Afficher plus (1 article)



Avec une défense solide dirigée par le perturbateur Quinnen Williams à l’avant et le demi de coin Sauce Gardner à l’arrière, ainsi que le large Garrett Wilson et le porteur de ballon Breece Hall après des saisons de recrue impressionnantes, l’idée à New York avant la saison 2023 était la suivante. la seule pièce manquante pour les Jets était le quart-arrière. La franchise assiégée espère avoir résolu l’énigme du retour aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010 en échangeant contre le quadruple MVP et QB vainqueur du Super Bowl Aaron Rodgers.

L’ancien Packer fera face à une rude épreuve à domicile contre Josh Allen et les Buffalo Bills lors de son premier match en tant que Jet aux heures de grande écoute à New York (OK, techniquement New Jersey). Les Bills ont participé aux séries éliminatoires au cours des quatre dernières années, mais cherchent toujours à participer à leur premier Super Bowl en 30 ans. Le coup d’envoi des Bills et des Jets lors du Monday Night Football est prévu pour ce soir à 20 h 15 HE (17 h 15 HP) sur ESPN.

Aaron Rodgers fera ses débuts avec les Jets de New York lors du Monday Night Football contre les Bills de Buffalo. Mike Stobé/Getty Images

Les frères Manning sont de retour avec une troisième année du ManningCast, leur diffusion alternative sur ESPN2. Les frères Peyton et Eli et divers invités (mais pas un troisième co-hôte) organisera à nouveau 10 matchs de Monday Night Football cette saison, à commencer par la semaine 1. Trois des 10 ManningCasts seront également disponibles sur ESPN Plus, y compris le match Bills-Jets de ce soir.

Comment regarder Bills contre Jets sans câble



Si vous n’avez pas d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite, vous pouvez regarder le match Bills-Jets sur ESPN ou ESPN2 avec un service de télévision en direct. La bonne nouvelle pour les fans de football est qu’ESPN et ESPN2 sont disponibles sur chacun des cinq principaux services de streaming.

Fronde/CNET Le forfait Sling Orange de Sling TV comprend ESPN et ESPN2, ce qui signifie que vous pouvez basculer entre la diffusion MNF régulière et ManningCast. Le prix est de 40 $ ou 45 $ par mois, selon l’endroit où vous habitez. Lisez notre critique de Sling TV.

Sarah Tew/CNET

Sarah Tew/CNET

Flux direct

Fubo TV

Le service de streaming autonome d’ESPN coûte 10 $ par mois. Avec lui, vous pourrez regarder la diffusion de ManningCast sur ESPN2. Lisez notre revue ESPN Plus.

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus proposent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations ? Consultez notre guide des services de streaming TV en direct.