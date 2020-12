Se réveiller le lundi matin pourrait tout aussi bien être l’activité la plus stressante au début d’une semaine. Après avoir passé le dimanche précédent à se détendre en famille ou entre amis ou tout simplement à Netflix et à se détendre, l’idée de retourner au travail provoque un sentiment de détresse. L’ambiance du week-end contraste fortement avec le premier jour de la semaine.

Ces émotions négatives, associées aux lundis, remontent à notre enfance.

Association psychologique négative de l’enfance

L’idée de quitter le confort de notre maison et de se rendre au bureau, vêtu de vêtements formels, peut ressembler à un brusque changement d’humeur. Les êtres humains sont des créatures sociales qui préfèrent la familiarité et l’appartenance, car ils apportent un sentiment de sécurité. Toute modification de nos conforts peut susciter de l’anxiété. Nous avons connu une telle anxiété depuis nos années d’école.

Les enfants ont une curiosité innée à explorer. Ils sont généralement les plus heureux avec leurs jouets, leurs livres d’histoires ou lorsqu’ils jouent à l’extérieur avec des amis. Les écoles sont des lieux de stricte conformité par la discipline et la routine, imposées par des menaces de punition. Naturellement, l’enfant redoute l’école, qui ouvre le lundi, chaque semaine.

Cette association négative avec l’école et les lundis devient ancrée dans notre psychisme, alors même que nous devenons des professionnels salariés. Les salles de classe, avec leurs interminables rangées de bancs en bois et ce redoutable tableau noir, sont remplacées par des cabines et des délais serrés.

Stress chez les professionnels en activité

Ceux qui travaillent comme enseignants, journalistes, rédacteurs en chef, comptables, professionnels de l’informatique, chirurgiens et personnel infirmier ont des emplois très stressants. Comme à l’école, on craint des mesures disciplinaires. Dans le cas des chirurgiens ou du personnel infirmier, la moindre erreur devient une question de vie ou de mort. Les journalistes, les professionnels de l’informatique et les autres personnes qui travaillent sur un bureau sont également soumis à une pression intense.

Beaucoup n’ont pas eu une expérience scolaire positive et font des emplois qu’ils détestent. L’environnement de travail dans de tels cas devient toxique pour l’employé. Les lundis pour ces employés acquièrent essentiellement une signification négative, par rapport au confort et à la détente à la maison le week-end.