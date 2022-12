Moncton utilisera des tentes chauffées comme abris d’urgence jusqu’à ce qu’un espace intérieur soit prêt

Moncton utilisera de grandes tentes chauffées avec des lits pour fournir un refuge d’urgence aux sans-abri de la ville jusqu’à ce qu’un espace intérieur soit prêt en janvier.

Conrad Landry, chef des pompiers de la ville et directeur des services de sécurité communautaire, a déclaré aux journalistes lundi que la ville avait commandé deux tentes pouvant accueillir environ 60 lits chacune.

“La ville devra compter sur des tentes, c’est sûr, à moins qu’il y ait un autre bâtiment auquel nous n’avons pas pensé ou que quelqu’un veuille se présenter et offrir le bâtiment qui est encore proche des ressources”, a déclaré Landry.

Il a déclaré que les tentes seraient probablement installées dans le parking du centre communautaire Lions sur la rue St. George.

Lundi, les conseillers municipaux ont approuvé un plan visant à utiliser le bâtiment appartenant à la ville comme espace d’hébergement d’urgence.

Deux semaines après l’appel pour plus d’espace d’hébergement

Le vote est intervenu deux semaines après que les défenseurs ont déclaré qu’il y avait plus de 500 personnes vivant à l’extérieur ou surfant sur un canapé, un chiffre qui excluait ceux qui se trouvaient déjà dans des refuges pour sans-abri.

Les partisans ont averti que si la ville n’ouvrait pas certains de ses bâtiments comme espace d’abri, les gens pourraient mourir.

En quelques heures, Luke Landry, 35 ans, a été retrouvé mort dans des toilettes publiques à l’extérieur de l’hôtel de ville. Les travailleurs de première ligne n’avaient pas été en mesure de lui trouver un lit dans un refuge.

Landry a déclaré que la ville devait compter sur des tentes car le centre communautaire pourrait ne pas être prêt à ouvrir avant début janvier.

La ville prévoit d’annoncer mardi quel groupe communautaire gérera cet abri. Landry a déclaré que l’exploitant aurait besoin de beaucoup de personnel pour gérer le nouveau refuge.

“Nous allons choisir une communauté [organization] pour diriger l’ensemble du projet, mais ensuite ils vont travailler avec toutes les autres organisations individuelles », a déclaré Landry.

“Nous voulons qu’autant de personnes, autant d’organisations, nous aident parce que c’est une urgence, c’est un gros problème.”

Le centre communautaire des Lions de Moncton sur la rue St. George. (Radio Canada)

On ne sait pas dans combien de temps les tentes seront prêtes, mais le plan approuvé par le conseil prévoit qu’elles soient en place au plus tard le 19 décembre.

Le plan d’utilisation du centre communautaire a été révélé pour la première fois la semaine dernière et a reçu l’approbation provisoire du conseil. Peu de détails étaient connus, y compris quand il ouvrirait, qui dirigerait le refuge ou exactement combien de lits il offrirait.

Le bâtiment dispose d’un grand auditorium, d’une cuisine, de salles de bains et de salles de réunion. Il accueille des programmes comme des cours de conditionnement physique et d’art, et abrite le Moncton Children’s Dyslexic Learning Centre.

La ville a déclaré qu’elle travaillerait avec le conseil d’administration du Lions Centre pour déplacer la programmation vers d’autres lieux communautaires.

Landry a déclaré que les tentes seront sécurisées, mais ne seront pas dotées du même niveau de personnel que l’abri intérieur une fois qu’il sera ouvert.

Il a dit que les tentes auront des alarmes incendie et des portes de sortie. La ville prévoit d’ériger une clôture autour de la propriété.