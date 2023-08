Monay n’a peut-être pas remporté la deuxième saison d’ABC Réclamation à la renommée, mais la fille de JB Smoove a conquis les fans grâce à son excellent gameplay.

Comme indiqué précédemment, le frère de Nick Cannon, Gabriel Cannon, a remporté le prix de 100 000 $ après avoir initialement trompé ses camarades en leur faisant croire qu’il était lié à un athlète. Cependant, avant de sortir victorieux, son alliée Monay était une autre favorite avec sa stratégie de jeu semblable à celle des échecs.

Jusqu’à la finale de lundi, la célèbre parente de Monay était un énorme mystère, mais lors de la confrontation finale, son amie a correctement deviné qu’elle était la fille du Calme ton enthousiasme bande dessinée.

Ci-dessous Monay, dont le vrai nom est en fait Jerrica Brooks, parle d’elle à BOSSIP Réclamation à la familleLa stratégie et la réaction de son célèbre père à son passage à la télévision.

Vous avez joué un excellent match Réclamation à la renommée et a presque battu Gabriel pour gagner. Que pensez-vous de votre temps passé à la maison ?

Merci beaucoup!! J’ai passé un moment formidable et je suis reparti avec des amitiés et des relations incroyables !

En entrant dans la maison, aviez-vous des doutes sur votre capacité à garder le secret sur votre proche ?

Vous êtes très astucieux et avez fait un excellent travail en éloignant Karsyn et Chris des traces de Gabriel. Regrettez-vous de les avoir trompés ?

Quelle révélation de célébrité vous a le plus surpris ?

Qu’est-ce qui vous est passé par la tête lorsque vous avez compris que Gabriel avait menti pendant TOUT le match sur sa relation avec un joueur de football ?

J’étais vraiment surpris! C’était assez fou parce que je ne pouvais pas croire que je n’avais pas réalisé qui était son célèbre parent plus tôt dans le jeu ! Néanmoins, il a réussi une stratégie incroyable, et je lui ai définitivement donné le crédit qu’il méritait !

Qu’est-ce qui vous est passé par l’esprit lorsque vous avez découvert que le père de Chris était Donny Osmund grâce à cet indice de la boîte à lunch ?

Je me suis senti TELLEMENT accompli une fois que j’ai réalisé que c’était Donny et Marie sur la Lunchbox. Je ne pouvais pas non plus croire que je ne l’avais pas réalisé plus tôt dans le jeu, Chris lui ressemble !!