‘Monarch:’ Trace Adkins veut que Blake Shelton joue son jeune frère ‘stupide’

La chanteuse country Trace Adkins a parlé de jouer dans la prochaine émission télévisée dramatique de musique country “Monarch”, qui tourne autour d’une dynastie de chanteurs.

Adkins dépeint Albie Roman aux côtés de Susan Sarandon, qui joue Dottie Cantrell Roman, dans la série. Et récemment, lors de la journée de presse FOX Entertainment Fall 2022, Adkins a mentionné un autre chanteur country célèbre avec qui il aimerait jouer aux côtés.

“Je pense que nous devrions amener Blake Shelton, le laisser jouer mon stupide jeune frère”, a déclaré Adkins à Fox News Digital. “C’est un peu ce qu’il est de toute façon.”

Récemment, Adkins a expliqué que malgré le fait que son ami Shelton ait eu des années d’expérience à la télévision en tant que juge sur “The Voice”, il ne l’avait pas demandé d’aide.

“Le truc de Blake est un animal complètement différent”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas comparer ce genre de choses.”

Little Big Town, Martina McBride et Shania Twain devraient également apparaître dans le drame, qui a été créé par Melissa London Hilfers et met également en vedette la chanteuse country Caitlyn Smith.

“Monarch” fait ses débuts avec un événement spécial de deux nuits, à partir du dimanche 11 septembre sur FOX.