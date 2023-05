Monaleo accouche et lance l’EP « Where The Flowers Don’t Die »

« Mon bébé est né en bonne santé et entouré d’amour pur et de joie. Je suis la première de ma famille à avoir accouché et accouché naturellement à la maison. Bénédictions !

J’ai partagé l’expérience la plus incroyable avec MA personne. Mon homme était ma doula aux côtés des matriarches de ma famille. Ma sage-femme était incroyable. Mon bébé est né en bonne santé et entouré d’amour pur et de joie. Je suis la première de ma famille à avoir accouché et accouché naturellement à la maison. Bénédictions ! 🥺 pic.twitter.com/BWeBlqP62r

Dans un autre article, Monaleo a partagé un clip et des photos du travail de 2 jours. Stunna l’a maintenue émotionnellement et physiquement, la berçant pendant les contractions et s’asseyant avec elle dans la piscine d’accouchement. Elle l’a crédité comme sa « doula » dans le processus.

Doulas et les membres de sa famille l’ont soutenue tout au long de la poussée finale. Bébé papa Stunna 4 Vegas était à ses côtés, l’acclamant et pleurant.

« Je me repose maintenant au lit avec le nouveau-né le plus adorable du monde, savourant les fruits que j’ai portés physiquement et musicalement », déclare le rappeur de Houston @themonaleo https://t.co/hA1rumoZdB

Mom-aleo va bien, « J’apprécie les fruits que j’ai portés physiquement et musicalement »

Pierre roulante a précédemment interviewé Monaleo à propos de son EP et s’est à nouveau enregistrée après son accouchement le 21 mai. La nouvelle maman a déclaré qu’elle et le bébé se portaient bien. Maintenant, elle peut se reposer, récupérer et être fière de sa double bénédiction.

« Le bébé et moi allons de l’avant ! J’ai eu un accouchement à domicile/dans l’eau tout à fait naturel. Ce fut une expérience incroyable et stimulante que j’ai pu partager avec les matriarches de ma famille », a-t-elle rapporté par e-mail. « Je me repose maintenant au lit avec le nouveau-né le plus doux du monde, profitant des fruits que j’ai portés à la fois physiquement et musicalement. »

Le rappeur de Houston a choqué les fans le mois dernier avec son annonce de grossesse. Comme la couverture de son EP, elle rayonnait en mode déesse complète pour le tournage de la maternité.

Monaleo et Stunna 4 Vegas étaient tous les deux ravis des légendes qu’ils ont ajoutées aux photos de grossesse. Il a partagé une ultrason et des selfies d’eux tous les deux rayonnant de son ventre en pleine croissance.

Où les fleurs ne meurent pas Est un témoignage de la plume, de la persévérance et du talent dynamique de Monaleo

Beaucoup craignaient que la maternité ne perturbe l’élan de la jeune femme de 22 ans après une tournée avec Flo Milli. Cependant, Monaleo a prouvé qu’elle pouvait jongler avec un banger avec une bosse de bébé dans le nouveau clip de « Wig Splitter ». Elle peut nicher pour son paquet de joie tout en livrant des barres percutantes en tant que « voyou-* ss gangsta b * tch ».

Où les fleurs ne meurent pas présente également le succès révolutionnaire de Monaleo, « Beating Down Your Block ». L’EP montre la croissance de la rappeuse depuis que ce hit l’a mise sur la carte.

Ouah. Spectaculaire. Elle portait vraiment cette merde. J’étais motivé, j’avais envie de pleurer, de me secouer le cul et de combattre un homme imaginaire, tout cela en même temps. Écoute facile, pas de sauts💕 @themonaleohttps://t.co/7Px6oyyMRt — MaGatsheni. (@__lungelo) 26 mai 2023

En plus des raps bruts que nous connaissons et aimons, elle nous a donné de la gamme et du chant. Monaleo, dont le vrai nom est Leondra Rosshawn Gay, est devenu vulnérable sur « Sober Mind ». Son côté plus doux a fléchi le potentiel de croisement alors qu’elle chantait sur une guitare et un piano sur « Miss Understood ».

La « Cologne Song » est un bop accrocheur parfait pour l’été. Elle clôt le projet avec le slow jam émotionnel « Cosmic Love ». Nous aimons voir une reine aux multiples facettes!

Sur « Ridgemont Baby », Monaleo a parlé de l’enfance difficile et des défis qu’elle a surmontés.

« Je n’ai pas vraiment été rassuré à la maison. Ce n’est la faute de personne. Ma mère était préoccupée par d’autres choses, donc je n’ai jamais vraiment grandi en entendant que j’étais assez bonne », a-t-elle expliqué. «Je me suis toujours battu pour être dans les bonnes grâces des gens, accepté et ressentir cet amour. À cause de ces expériences, j’ai créé ce personnage, Monaleo, pour vraiment évacuer et aérer ces frustrations et vraiment reprendre mon pouvoir et être aussi affirmé que je le souhaite. Parce que c’est comme si j’avais laissé couler beaucoup de conneries que je n’aurais jamais dû laisser couler.

La star dynamique espère que sa grossesse et l’arrivée épique de son enfant seront une leçon parentale.

« Je pense qu’il y a une leçon à retenir : la ténacité, la capacité de persévérer, l’engagement réel envers un objectif et la capacité de s’engager quelles que soient les circonstances », a-t-elle déclaré.

@themonaleoLa capacité d’être drogué avec le rap, le r&b, la pop et la country est 🥶 af. —James Williams (@photojimmy) 26 mai 2023

Félicitations à Monaleo pour Où les fleurs ne meurent pas et son premier enfant avec Stunna 4 Vegas !

Que pensez-vous du nouvel EP de Monaleo ?