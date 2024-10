Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous : Lauréats des Architecture Awards 2024

Maquette de la marina flottante conçue par Arrogant Architects. Image © messi

Organisé par MGestion de Marina d’Onaco (M3)la 4ème édition organisée les 22 et 23 septembre au Yacht Club de Monaco, a réuni 250 professionnels de l’industrie maritime aux côtés d’investisseurs et d’innovateurs du monde entier pour encourager le développement de marinas vertueuses. Avec pour objectif commun de moderniser et de rendre les infrastructures maritimes plus responsables, ce rassemblement annuel de réseautage démontre comment la durabilité devient un véritable moteur de changement en connectant l’ensemble de l’écosystème des marinas et en favorisant le développement de marinas efficaces et attractives.

Un concours d’architecture avec une mission claire

Pour l’appel à candidatures 2024, professionnels et étudiants étaient invités à concevoir un port de plaisance flottant innovant et durable dans des zones écologiquement sensibles du littoral méditerranéen français. Dans le but de préserver davantage l’environnement, en particulier les posidonies en mer Méditerranée, tout en satisfaisant les plaisanciers, ce concours d’architecture protectionniste a encouragé l’utilisation de matériaux, de fonctionnalités et de technologies économes en énergie innovants. promouvoir la durabilité et préserver la biodiversité dans le secteur du tourisme maritime.

Session de pitch d’architecture : Andrea d’Antrassi – AND Studio. Image © messi

Conférence Importance de l’architecture dans le développement des marinas animée par Oscar Siches. Intervenants : Effie Nakajima de Zaha Hadid Architects, Nicolas Jarry de Tractebel Engineering, Janna Bystrykh de l’Académie d’architecture des Pays-Bas, Henry Glogau – Architecte. Image © messi

41 architectes et étudiants, représentant 14 nationalités, ont soumis au total 24 projets mettant en avant 3 missions clés : production et optimisation de l’énergie, gestion de l’eau et biodiversité dans leurs structures modulaires, tout en faisant preuve d’ingéniosité et de créativité et en s’adaptant aux besoins saisonniers.

Le jury international, composé d’architectes et d’experts du port de plaisance, était présidé cette année par Effie Nakajima de Zaha Hadid Architectes. Le prestigieux jury a rigoureusement évalué chaque candidature sur la base de critères tels que l’innovation, la durabilité, l’esthétique et la fonctionnalité pour sélectionner le gagnant dans la catégorie professionnel et étudiant, tandis que le public a pu sélectionner le prix « Coup de Cœur ».

Lauréats 2024 : Le talent au service des infrastructures de demain

Ce concours a vu naître des Maisons d’excellence et d’esprit innovateur de nouvelle génération d’architectes tels que Arrogant Architects, AND, APEX Architects, Belligham Marine inc., Direction Architects, Perkins & Will, Tongli Studio LLC, The Ocean Edition, Structurelab, Francesco Grugni – Université de Pavie (Italie), Melek Serra Saral/Sude Balci/Yunus Emre Akku – Yıldız Teknik Üniversitesi (Turquie), Abhitha Batikeri/Nathan Gach – Cornell University (USA) et des étudiants encore plus exceptionnels.

Projets de Marinas Flottantes 2024 regardés par Marc Vallois & Ulisse Gnesda (lauréats du Prix d’Architecture de la 3ème Édition du Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous et membres du jury de la 4ème Édition). Image © messi

Espace d’exposition au Yacht Club de Monaco. Image © messi

Prix ​​étudiant : La SeaforeStation, conçue par Cornelia Bosman – Université de Pretoria (Afrique du Sud), a présenté un récit très complet, mettant en valeur des informations bien documentées, des idées innovantes et un bon processus de conception. Son projet proposait une approche unique réalisée à partir de catamarans récupérés transformés en véhicules de surface sans pilote (USV). Ancré à l’aide de systèmes d’amarrage avancés qui évitent d’endommager les fonds marins, ce projet comprenait une pépinière de posidonies pour le reboisement, contribuant directement à la conservation des prairies.

La marina a intégré des sources d’énergie renouvelables, comme les turbines à courants océaniques et le dessalement solaire, et a rendu hommage à Jacques-Yves Cousteau. Il a également créé un espace de recherche et de sensibilisation, soulignant comment la conception intelligente des marinas peut coexister avec la biodiversité marine.

Projet d’architecture étudiant gagnant : Cornelia Bosman, Université de Pretoria (Afrique du Sud). Image : Gestion de la Marina de Monaco

Prix ​​professionnel : Le Lotus Marina de Structurlab (Allemagne) adopte un design inspiré de la fleur de lotus avec des plates-formes modulaires pour un assemblage et une reconfiguration rapides, démontrant une grande efficacité et un style de présentation louable. Le projet a utilisé des matériaux recyclés, de l’énergie solaire et des systèmes de collecte des eaux de pluie, démontrant un engagement en faveur du développement durable. Il a minimisé les perturbations écologiques tout en s’adaptant aux flux de visiteurs saisonniers, avec des méthodes d’ancrage respectueuses de l’environnement qui protègent mieux l’écosystème sous-marin, tout en permettant aux plus gros bateaux d’amarrer en dehors des zones interdites aux bateaux, préservant ainsi les prairies de posidonie.

Projet d’architecture professionnelle lauréat : Structurlab (Allemagne). Image : Gestion de la Marina de Monaco

Prix ​​Coup de Coeur du Public : Arrogant Architects a gagné la faveur du public grâce à son projet nommé Modularité, Responsabilité, Méditerranée. La soumission était complète et détaillée, avec des preuves évidentes de recherches approfondies, notamment avec l’installation de pépinières artificielles, l’amélioration de l’isolation thermique, des pompes à chaleur à eau de mer et l’utilisation de matériaux locaux préfabriqués pour réduire les émissions de CO2. Leur approche modulaire optimise également les processus de construction, réduisant ainsi les coûts et maximisant l’efficacité.

Projet d’architecture Coup de Cœur du jury gagnant : Arrogant Architects (Bulgarie). Image : Gestion de la Marina de Monaco

Rendez-vous Monaco Smart & Sustainable Marina : les experts prennent la parole

Marina était autrefois une entreprise nautique, mais elle est aujourd’hui une entreprise hôtelière. On y va pour passer un bon moment sans forcément avoir de bateau puisqu’on peut y accéder aussi par voie terrestre. Il y a une nouvelle composante sociale dans la marina qui n’était pas présente il y a 20 ans, et c’est là que l’architecture peut jouer un rôle important pour en faire une destination attractive – Oscar Siches, spécialiste et designer de la marina.

Lauréats des prix 2024, de gauche à droite : Maria Vera Vives – Alcudiamar Marina (Prix Marina) Jürgen Schubert – Structurlab Architekten (Prix professionnel d’architecture) Tuncay Özses – Setur Marina Kas (Prix Coup de Cœur du Jury Marina) Catharina Frostad – Clean Sea Solutions (Prix Start-up) Paolo Tedone – Ococean (Prix Scale-up) Jacqueline Dimitrova et Bozhidar Hinkov – Arrogant Architects (Coup de Coeur d’Architecture Public). Image © messi

Participants à l’événement 2024 – Photo de groupe prise après la remise des prix, avant le cocktail de clôture de l’événement. Image © messi

En plus de l’appel à idées sur l’architecture, l’édition comprenait également des ateliers sur les infrastructures de marina résilientes, la conception de marinas économes en énergie et des conférences sur l’importance de l’architecture dans la conception de marinas. Cette discussion a réuni Effie Nakajima de Zaha Hadid Architects, Nicolas Jarry, responsable des projets maritimes et des structures portuaires chez Tractebel Engineering, Janna Bystrykh, directrice du programme de Master en architecture à l’Académie d’architecture (Pays-Bas), et Henry Glogau, architecte & innovateur. Ils ont souligné la nécessité d’appliquer des principes architecturaux régénératifs dans la conception des marinas, tout en convenant que la collaboration entre architectes et ingénieurs est essentielle pour relever les défis environnementaux contemporains.

En savoir plus sur Monaco Marina Management