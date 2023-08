Monaco proche d’un accord pour Balogun, selon un rapport

Monaco serait sur le point de conclure un accord pour signer Folarin Balogun d’Arsenal. Les deux équipes sont en pourparlers sur le transfert depuis des semaines, mais la partie française n’a pas encore fait d’offre officielle. Arsenal avait précédemment rejeté une offre pour l’attaquant de l’USMNT d’environ 38 millions de dollars. Les Gunners attendent un montant plus proche de 63 millions de dollars.

Néanmoins, il semble que Monaco pourrait bientôt atteindre son objectif. Sports aériens Le journaliste Dharmesh Sheth affirme que les deux parties sont sur le point de parvenir à un accord verbal pour l’attaquant. Même si les chiffres exacts n’ont pas été révélés, le journaliste affirme que la structure des paiements est en discussion. Les conditions personnelles entre Monaco et Balogun devraient également être convenues.

Monaco bondit tandis que d’autres se retirent de l’accord avec Balogun

Balogun a développé des liens avec plusieurs clubs tout au long de l’été. L’Inter Milan, Chelsea ou encore Tottenham Hotspur se sont renseignés sur l’attaquant. L’équipe de Serie A a déjà discuté d’une décision avec les Gunners. Cependant, le club italien a jugé la valorisation d’Arsenal trop élevée. L’Inter a finalement tourné son attention vers le Chilien Alexis Sanchez. L’attaquant devrait rejoindre le club en tant qu’agent libre vendredi.

Il est peu probable que le duo de Premier League fasse un coup tardif pour l’attaquant

Les transferts potentiels à Chelsea et aux Spurs seraient encore plus difficiles. Arsenal demande déjà une somme importante pour l’attaquant de l’USMNT. Cependant, ils proposeraient presque certainement aux Bleus un prix plus élevé. Chelsea est actuellement à la recherche d’un avant-centre de premier plan.

Bien que les Spurs aient manifesté leur intérêt pour Balogun, un accord potentiel entre les deux équipes serait très improbable, que les Spurs correspondent ou non à l’offre d’un autre club. Les deux équipes entretiennent l’une des plus grandes rivalités de toute l’Angleterre.

Balogun avait déjà passé la campagne 2022/23 en prêt à Reims, en Ligue 1. Cela s’avérerait être un changement temporaire positif pour le jeune. L’Américain a inscrit 21 buts au total en 34 matches de haut niveau français. Seuls Kylian Mbappe, Alex Lacazette et Jonathan David ont marqué plus de buts en Ligue 1 que Balogun.

PHOTO : IMAGO / PanoramiC