Les voitures de Formule 1 d’antan reviennent sur le circuit routier le plus célèbre du monde ce week-end au Monaco Historique.

Un mois avant que la Principauté n’organise le GP de Monaco après un an d’absence en raison de Covid-19, la 12e édition de l’événement historique des voitures de course anciennes met en scène l’un des décors les plus célèbres du sport mondial.

L’action de samedi et dimanche sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Sky Sports F1. Cliquez sur les liens ci-dessous pour regarder ce week-end.

SAMEDI LIVE STREAM – QUALIFICATION

DIMANCHE EN DIRECT – COURSES

Après un an de retard pour le dernier déroulement de l’événement populaire, le week-end de 2021 se concentre particulièrement sur la F1 avec le 70e anniversaire de la première victoire de Ferrari au championnat du monde parmi les monuments célébrés.

Deux des anciens pilotes vainqueurs de la Scuderia – les Français Jean Alesi et René Arnoux – sont tous les deux sur le terrain et piloteront des 312B3 de 1974 conduits à l’origine par Niki Lauda et Clay Regazzoni.

Six des sept groupes présentent des voitures de Grand Prix, y compris une section d’avant-guerre, dans le cadre d’un champ de pare-chocs de plus de 90 participants comprenant des voitures de McLaren, Lotus, Hesketh, Tyrrell, Brabham et d’autres noms célèbres de la F1.

Les séances de qualification ont lieu le samedi suivies des sept courses le dimanche.

Et ce n’est pas tout: IndyCar Round Two en direct sur Sky F1

Sur la chaîne de télévision Sky F1 à partir de vendredi, vous pouvez regarder le deuxième tour de la nouvelle saison IndyCar avec le Grand Prix Firestone de Saint-Pétersbourg tout au long du week-end.

Après un début de saison dramatique au Grand Prix d’Alabama, remporté par Alex Palou lors de ses débuts avec Chip Ganassi et qui a présenté une 10e place pour le débutant de la série Romain Grosjean, le championnat se déplace en Floride pour l’un des événements les plus célèbres d’IndyCar.

Toutes les sessions sont en direct sur Sky Sports F1, avec la course de dimanche à 17h.

Vendredi

21h15: Pratiquez One LIVE!

samedi

14h45: Pratiquez deux EN DIRECT!

18h45: Qualifications LIVE!

dimanche

17h: Grand Prix Firestone de Saint-Pétersbourg EN DIRECT!