LA petite enclave GLAMOUR de Monaco parle français mais a une longue lignée d’héritage royal italien.

La cité-État de la Côte d’Azur accueille également un fastueux salon nautique annuel et on estime que 1 personne sur 3 est millionnaire. Mais où est-il et qui dirige le terrain de jeu des oligarques avec seulement 40 000 personnes ?

Monaco, vue sur La Condamine et Monte Carlo Crédit : Getty

Monaco est-il en France ?

Monaco, officiellement la Principauté de Monaco, ne fait pas partie de la France.

C’est sa propre cité-État souveraine, avec cinq quartiers et dix quartiers, située sur la Côte d’Azur, entourée par la France.

Ils parlent le français comme langue officielle mais le monégasque, un dialecte du génois, plus proche de l’italien que du français, ainsi que l’italien sont des langues nationales.

Pourquoi Monaco est-il une principauté ?

Une principauté, également une « principauté », est un État dirigé par un prince. Le monarque et chef de l’État monégasque est actuellement Albert II qui a ascensionné en 2005.

Et si vous vous demandez pourquoi il est gouverné par un prince et non par un roi, la réponse comme l’expliquait Albert II en 2002 sur Week-end Larry King c’est que, aussi petite soit-elle, elle s’allierait plutôt à d’autres royaumes, comme la France avant de devenir une république.

Il expliqua qu’au XVIIe siècle, le roi de France la reconnut comme une principauté autonome du Royaume de France.

Le début de la principauté aurait commencé en 1297.

La puissante famille génoise, la Maison Grimaldi, s’est installée sur la Côte d’Azur après avoir été exilée de Gênes par d’autres familles rivales.

La légende raconte qu’ils ont marqué le début de leur règne de huit siècles en s’emparant du Palais de Monaco, déguisés en moines.

Ils ont invité d’autres familles nobles à rejoindre le nouvel État et à se partager des pouvoirs souverains égaux.

Mais grâce aux troubles politiques qui ont suivi, ils ont assuré leur domination royale jusqu’en 1419 et sont restés indépendants de la France et de l’Italie depuis lors.

Vue depuis les collines de Monaco Crédit : Getty

Qui est la famille royale de Monaco ?

Les Grimaldi sont la famille royale européenne la plus ancienne, prétendument fondée en 1160 par Grimaldo Canella, le fils d’un consul génois.

De son vivant, la famille est devenue l’une des familles les plus riches et les plus puissantes de Gênes, ce qui fait que ses descendants l’honorent en tant qu’ancêtre éponyme.

Mais c’est Francesco Grimaldi, son descendant cent ans plus tard qui fit venir les Grimaldi à Monaco.

Francesco Grimaldi a eu un mariage sans enfant, ses cousins ​​prenant la succession, et dont les descendants restent les monarques régnant aujourd’hui.

Le souverain actuel est Albert II, ou Albert Grimaldi, qui est le fils unique de Rainier III et de Grace Kelly.

Albert II a quatre enfants, deux hors mariage et donc pas en lice pour la succession du trône.

Jazmin Grimaldi, aujourd’hui 29 ans, est la fille d’une serveuse américaine, Tamara Rotolo. Elle n’a rencontré son père qu’à l’âge de 11 ans, après que le prince a affirmé qu’il voulait protéger son identité.

La seconde est issue d’une liaison avec Nicole Coste, hôtesse de l’air franco-togolaise, qui a donné naissance à Alexandre Grimaldi-Coste, aujourd’hui âgé de 17 ans.

Le prince a tenté de poursuivre un magazine français pour avoir publié des détails sur l’enfant amoureux, mais a admis plus tard que le bébé était le sien.

En 2000, il a épousé Charlene Wittstock et a eu des jumeaux en 2014, prince héréditaire de Monaco qui succède au trône, Jacques et la princesse Gabriella.