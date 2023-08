Monaco clôt l’enquête pour corruption contre le Premier ministre libanais

Une enquête de trois ans contre le Premier ministre par intérim du Liban et sa famille pour des allégations de corruption a été close par les autorités judiciaires de Monaco faute de preuves, a annoncé vendredi le bureau du Premier ministre.

Le bureau du Premier ministre Najib Mikati a déclaré que Morgan Raymond, procureur adjoint de Monaco, avait déclaré à l’équipe juridique du Premier ministre libanais qu’ils avaient clôturé l’enquête sur l’affaire soulevée par des plaignants libanais non précisés sur des allégations d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent.

Le bureau de Mikati a déclaré que la décision de Monaco montre que l’affaire était « fausse » et destinée « à des fins politiques ». Il ajoute que Mikati et sa famille engageront des poursuites judiciaires contre ceux qui sont à l’origine de ces « mensonges et rumeurs ».

En 2021, une multitude de documents divulgués, appelés « Pandora Papers », qui ont été examinés par le Consortium international des journalistes d’investigation et Daraj, une plateforme de médias numériques indépendante basée à Beyrouth, ont montré que pendant des années, les politiciens et les banquiers libanais ont stocké leurs richesses dans paradis fiscaux offshore et l’a utilisé pour acheter des propriétés coûteuses.

Mikati possède une société offshore basée au Panama depuis les années 1990. Il l’a utilisé en 2008 pour acheter une propriété à Monaco d’une valeur de plus de 10 millions de dollars, ont rapporté Daraj à partir des documents.

Les documents divulgués montrent également que le fils de Mikati, Maher, était directeur d’au moins deux sociétés basées dans les îles Vierges britanniques, que la société de son père basée à Monaco, M1 Group, a utilisée pour obtenir un bureau dans le centre de Londres.

Mikati avait alors publié une déclaration affirmant que sa fortune familiale avait été amassée avant son implication en politique et qu’elle était « conforme aux normes mondiales » et régulièrement contrôlée par les auditeurs.