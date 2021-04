Monaasib, qui a été vu pour la dernière fois à la poursuite de la haute définition favorite du Derby, est sur le point de faire son premier départ de la nouvelle campagne dans le Ballylinch Stud « Red Rocks » 2000 Guinées Trial à Leopardstown.

Le poulain de Kevin Prendergast a remporté deux fois sur six départs en tant que juvénile en 2020, avant de terminer sa campagne avec une deuxième place derrière le High Definition formé par Aidan O’Brien dans les Beresford Stakes de septembre au Curragh.

Sur la base de cette forme, Monaasib est le mieux noté des 12 coureurs déclarés pour le concours Listed de dimanche – mais son entraîneur prévient qu’il vérifiera les conditions du terrain avant de s’engager dans une course.

Prendergast a déclaré: « Il est en bonne forme et travaille bien, mais si le terrain est très, très rapide, il pourrait être douteux.

«Tout le monde parle de la Haute Définition en tant que champion. Il est venu par derrière et nous a menés au Beresford.

« Notre cheval a bien fait pendant l’hiver et est prêt à faire du rock and roll, mais nous allons vérifier sur le terrain. »

Les rivaux de Monaasib incluent A Case Of You, qui a remporté le Group Three Anglesey Stakes pour John McConnell l’automne dernier, et a récemment réussi un premier départ réussi pour Ado McGuinness à Dundalk.

« Je suis très content de lui. J’ai été ravi de sa première descente à Dundalk », a déclaré McGuinness.

« Je suppose que la question est de savoir s’il restera ou non. J’espère qu’il s’installe. Je suis un peu préoccupé par le terrain, mais je pense que nous aurons beaucoup d’averses à l’avance et Leopardstown fera toujours un bon travail de terrain.

« J’espère qu’une très grande course permettra de garder le rêve en vie. »

Il a ajouté: « Il a gagné plus de sept stades dans une jeune fille à Down Royal avant que nous l’ayons eu et il avait deux ans à l’époque et il en a trois maintenant.

« Il a probablement besoin d’améliorer encore trois ou quatre livres, mais je pense qu’il le fera. Il est deuxième derrière le cheval de Kevin.

« S’il s’installe, je pense qu’il restera pas de problème. Il n’est pas dans les Guinées irlandaises, nous ne l’avions pas eu à la fermeture des entrées. Nous aurions pu compléter l’autre jour, mais nous avons décidé d’attendre et de voir comment il a fait Il est dans les Guinées anglaises et allemandes.

« S’il ne reste pas, nous pouvons regarder le Plan B, qui inclura probablement la Coupe du Commonwealth à Royal Ascot. »

Aidan O’Brien a sellé les quatre derniers vainqueurs du procès de 2000 Guinées et cette année lance un assaut à trois volets, avec Merchants Quay, Matchless et Horoscope tous en lice.

Poetic Flare de Jim Bolger, Laws Of Indices de la cour de Ken Condon et la paire de Snapraeterea et Magnanimous de Joseph O’Brien figurent également.

Les honneurs du Groupe 3 sont à gagner dans le prochain Ballylinch Stud « Priory Belle » 1000 Guineas Trial, dans lequel Shale, l’héroïne de Moyglare Stud Stakes de Donnacha O’Brien, établit la norme.

Prendergast a hâte de seller la pouliche Frankel Mehnah, qui fait face à une avancée significative en classe après avoir remporté ses débuts sur l’hippodrome à Dundalk en septembre.

« Nous verrons si elle est à la hauteur des standards Classic ou non – c’est l’idée », a ajouté Prendergast.

«Elle a remporté une petite demoiselle à Dundalk et semble avoir bien hiverné et bien se dérouler.

« Elle est enduite et a l’air bien et nous espérons le meilleur. »

Aidan O’Brien est à nouveau triplement représenté par More Beautiful, l’impératrice Joséphine et Jeanne d’Arc, tout comme son fils Joseph, avec Sense Of Style, Messidor et My Generation ont déclaré.

Les héros suivants du Derby Galileo (2001) et High Chaparral (2002) font partie des 10 précédents lauréats d’Aidan O’Brien des PW McGrath Memorial Ballysax Stakes, qui figurent également sur la carte de dimanche.

Le Ballet du Bolchoï et le Lough Derg sont les représentants de Ballydoyle cette fois-ci, tandis que Donnacha et Joseph sèlent respectivement Fernando Vichi et Isle Of Sark.

La visite volante de Bolger et Wuqood de Dermot Weld, qui ont été séparés par une tête quand ils étaient premier et deuxième dans les Eyrefield Stakes ici en octobre, font également partie du mélange.