Mona Scott Young parle de « Amour et meurtre : Atlanta Playboy » [Exclusive]

Le producteur d’un film BET+ détaille les étapes suivies par un acteur pour se transformer en un magnat de la technologie dont la vie amoureuse très torride a eu des implications mortelles.

Comme indiqué précédemment Taye Diggs joué le rôle de Lance Herndon AMOUR ET MEURTRE : ATLANTA PLAYBOY.

Il raconte l’histoire de l’homme d’affaires multimillionnaire qui a gravi les échelons de l’élite noire d’Atlanta dans les années 1990 en révolutionnant le système 911 d’Atlanta, attirant plus tard l’attention et les éloges du président Bill Clinton. Malgré ses nombreuses réalisations, son talon d’Achille était les femmes et il en a accumulé un grand nombre tout en se faisant des ennemis parmi les gens du monde des affaires. Dans cet esprit, Amour et meurtre : Atlanta Playboy est un film de style polar qui soulève la question ; qui a tué Lance Herndon ? Était-ce un amant méprisé ou un concurrent jaloux ?

Mona Scott Young parle Amour et meurtre Atlanta Playboy

BOSSIP a récemment discuté avec la productrice du film, Mona Scott Young, qui a déclaré au rédacteur en chef Daniel Canada que le Taye Diggs pétillant, dansant et usurpant TikTok que nous voyons sur les réseaux sociaux n’est pas celui que nous verrons dans ce film.

« Je pense qu’il a eu beaucoup de plaisir avec ce rôle, c’est ça être un bon acteur, être capable de sortir de ce qu’on est dans la vraie vie », a déclaré Mona Scott Young. « C’était tellement drôle de le regarder au cours des premiers jours de tournage, c’était comme ‘Wow, il incarnait vraiment qui est ce type, et presque comme s’il l’avait rendu rationnel, tout ce que Lance pensait de ses manières de flirter.' »

Elle a également noté que le casting était rempli de nombreuses stars d’elle. Amour et hip-hop franchises dont Apryl Jones, Yung Joc, Karlie Redd et Yandy Smith.

« C’était très amusant », a déclaré Mona à propos de son inclusion Amour et hip-hop l’équipe du film. « J’ai toujours pensé que ces gars sont d’excellents acteurs, il y en a une tonne qui jouent des rôles et j’ai juste pensé que c’était une excellente occasion de les intégrer dans le film. »

LOVE & MURDER : ATLANTA PLAYBOY est basé sur le livre « Redbone : Money, Malice and Murder in Atlanta » de Ron Stodghill. Diggs joue aux côtés de Keesha Sharp, Ciera Payton, Apryl Jones, Ernestine Johnson, Nicole Lyn, Robert Brown, Tye White, Anton Peeples, Yung Joc, Karlie Redd et Yandy Smith.