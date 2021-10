Mona Rodriguez, 18 ans, va être retirée du système de réanimation après avoir « été abattue par un policier de l’école », selon une famille au cœur brisé

Une jeune fille de 18 ans qui est restée en état de mort cérébrale après avoir prétendument reçu une balle dans la tête par un agent de sécurité scolaire en Californie sera retirée du système de réanimation, selon sa famille.

Les proches de Mona Rodriguez ont déclaré vendredi qu’elle serait retirée du système de réanimation dans les prochaines 24 à 72 heures et que ses organes seraient donnés.

Mona Rodriguez sera retirée du système de réanimation dans les prochains jours, selon sa famille Crédit : GoFundMe

Le jeune de 18 ans a été abattu alors qu’il fuyait les lieux d’une bagarre dans une voiture Crédit : GoFundMe

« Je veux juste que justice soit rendue à ma sœur. Elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça. Je n’ai pas pu dormir. Je n’ai pas pu manger. Tout ce que nous voulons, c’est la paix. Personne ne devrait jamais avoir à y aller. à travers cela », a déclaré son frère Oscar Rodriguez, tel que rapporté par ABC7.

La mère d’un fils de cinq mois a été touchée par une balle alors qu’elle se trouvait dans une voiture qui s’éloignait du lycée Millikan à Long Beach, en Californie, alors qu’elle fuyait une bagarre.

Rodriguez, qui n’était pas élève à l’école, s’était disputée avec une fille de 15 ans près de l’école lundi après-midi avant de monter dans une voiture avec le père de son enfant, Rafeul Chowdhury, et son frère.

Le père de 20 ans et son frère de 16 ans font l’objet d’une enquête pour leur implication dans l’incident, a déclaré la police KTLA.

« Je ne pense pas que ma petite amie méritait ça. C’était sans raison », a déclaré Chowdhury.

Une vidéo sur téléphone portable montre que l’officier a tiré deux coups de feu sur la voiture alors qu’elle l’a presque touché alors qu’il s’éloignait d’un parking.

La famille de Rodriguez a demandé justice mercredi à l’extérieur de l’école, où Chowdhury a déclaré aux journalistes que le couple essayait d’avoir un enfant depuis un certain temps, selon KTLA.

« Et maintenant, nous le faisons, et maintenant elle est partie », a-t-il déclaré. « Je dois juste intensifier maintenant et jouer le rôle de mère et de père, et garder mon fils fort. »

Chowdhury a déclaré que l’officier avait menacé les deux combattantes avec du gaz poivré.

Les filles se sont arrêtées, a-t-il affirmé, et l’officier n’a jamais menacé d’utiliser l’arme avant de tirer.

« Tout ce que nous avons fait, c’est de monter dans la voiture et de partir », a déclaré Chowdhury.

« Il ne nous a jamais dit d’arrêter de si tôt, et la façon dont il nous a tiré dessus, ce n’était pas bien. »

L’agent de sécurité de l’école a été mis en congé administratif en attendant l’enquête, rapporte KTLA.

« Je ne pense pas que ma petite amie méritait ça. C’était sans raison », a déclaré le père du fils de Rodriguez, âgé de 5 mois, Rafeul Chowdhury.

L’agent de sécurité scolaire anonyme a été mis en congé administratif en attendant l’enquête

Les organes de Rodriguez seront donnés, ont déclaré ses proches

Jill Baker, surintendante des écoles publiques de Long Beach, a déclaré que les agents de sécurité du district sont « hautement formés et tenus responsables des normes établies dans leur profession », et l’agent impliqué sera jugé en conséquence.

La militante des droits civiques Najee Ali a soutenu la famille de Rodriguez alors qu’elle se rassemblait devant l’école mercredi.

« Il n’y a aucune excuse, aucune justification pour que cet officier ait tiré dans la vitre arrière côté passager d’une voiture avec une femme qui n’est pas armée. Tout le monde dans la voiture n’était pas armé », a déclaré Ali à l’extérieur de l’école.

« Et le fait est qu’il a tiré sur quelqu’un assis sur le siège passager sans se soucier de la vie de qui que ce soit dans la voiture.

« La seule façon d’empêcher ces agents de sécurité de tirer sur des personnes non armées et de les tuer est de les poursuivre et de les rendre responsables de ce qu’ils ont fait de mal aux membres de la communauté. »

La police de Long Beach continue d’enquêter sur le recours à la force meurtrière dans l’incident.