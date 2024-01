Mona Lisa intacte après que des manifestants au Louvre ont jeté de la soupe sur le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci

Léonard de Vinci Mona Lisa (vers 1503-19) a été attaqué aujourd’hui au musée du Louvre, à Paris, par des militants écologistes qui ont jeté de la soupe sur le tableau le plus reconnu et le plus vu au monde. Le célèbre portrait, protégé par des vitres de sécurité depuis 70 ans, n’a pas été endommagé lors de l’attaque.

Dans une vidéo posté sur X Selon l’agence de presse française CLPRESS, deux femmes membres du groupe de protestation alimentaire Riposte Alimentaire s’approchent de la barrière en bois semi-circulaire devant le tableau, avant de lui jeter de la soupe et de grimper sous les barrières. Ils se tiennent devant la toile et s’entendent revendiquer, en français, le droit à “une alimentation saine et durable”, affirmant que “notre système agricole est malade”. On voit alors des agents de sécurité ériger des écrans noirs devant le portrait et ses vitres de protection éclaboussées de soupe.

La « Salle des Etats », la salle abritant le Mona Lisa, a été évacuée mais rouverte par la suite.

Un communiqué du musée précise : “Deux militants écologistes de la Riposte Alimentaire ont aspergé de la soupe de potiron sur les vitres blindées… Les agents de sécurité du Louvre sont immédiatement intervenus.” Le Louvre a annoncé qu’il porterait plainte. L’agence de presse Associate Press a rapporté que la police parisienne a déclaré avoir arrêté deux personnes en lien avec l’incident.

Rachida Dati, la ministre française de la Culture, a déclaré dans un post sur X qu'”aucune cause ne pouvait justifier [the Mona Lisa] être attaqué”. Le tableau – connu en France sous le nom de “La Joconde” en raison du célèbre sourire énigmatique de son sujet – appartient, a déclaré Dati, “comme tout notre héritage, aux générations futures. J’adresse mon soutien aux personnels du Louvre”.

L’attaque de la soupe a eu lieu au cours d’un week-end de manifestations agricoles à Paris, et un peu plus de deux mois après que les militants pour le climat du groupe de pression Just Stop Oil ont lancé une attaque au marteau contre Les toilettes de Vénus de Diego Velazquez (connu sous le nom de « Vénus Rokeby ») à à la National Gallery, à Londres, le 6 novembre. (La “Rokeby Venus” a été retirée de l’exposition pour un traitement de conservation des dommages mineurs subis sur la surface de la peinture et pour la pose d’un nouveau vitrage, avant d’être réaccrochée quatre semaines plus tard.)

Just Stop Oil et Riposte Alimentaire, aux côtés d’Extinction Rebellion, font partie du réseau A22 de groupes de protestation présents dans 12 pays. “Nous sommes un réseau international qui court pour sauver l’humanité”, déclare le mouvement sur son site Internet. “Nous avons la recette d’une résistance civile efficace.”