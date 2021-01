Le musée le plus visité au monde – un record de 10 millions en 2019, principalement d’outre-mer – est aux prises avec sa plus longue fermeture depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que les restrictions en matière de pandémie maintiennent ses trésors sous clé. Mais sans une foule qui peut atteindre jusqu’à 40000 personnes par jour, les responsables du musée saisissent une occasion en or pour peaufiner une grande rénovation pour le retour des visiteurs.

«Pour certains projets, le lock-out nous a permis de faire en cinq jours ce qui aurait pris auparavant cinq semaines», a déclaré Sébastien Allard, le conservateur général et directeur du département des peintures du Louvre.

Les amoureux du Louvre ont dû se contenter de voir des chefs-d’œuvre pendant la pandémie à travers visites virtuelles et les hashtags #LouvreChezVous et @MuseeLouvre. Des millions de téléspectateurs ont eu une solution spectaculaire ce mois-ci de la série à succès Netflix Lupin, dans laquelle l’acteur Omar Sy, jouant un gentleman voleur, joue dans des scènes d’action dans les galeries les plus connues du Louvre et sous la pyramide de verre d’IM Pei.