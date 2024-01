“Mona Lisa” : des manifestants lancent de la soupe sur le tableau du Louvre à Paris

CNN

—



Les manifestants ont lancé de la soupe sur le «Mona Lisa” tableau à Paris dimanche, mais il était protégé des dommages par son boîtier en verre.

Le groupe environnemental Riposte Alimentaire – qui se traduit approximativement par « Réponse alimentaire » – a déclaré que deux manifestants impliqués dans sa campagne étaient à l’origine du vandalisme.

UN vidéo de l’incident montre les manifestants jetant de la soupe orange depuis des bouteilles avant de se cacher sous une barrière de protection pour s’adresser aux spectateurs. « Qu’est-ce qui est le plus important : l’art ou le droit à une alimentation saine et durable ? on entend demander.

On voit ensuite des membres du personnel du Louvre déplacer des écrans noirs entre les visiteurs et les manifestants.

Le musée a évacué la salle « Salle des Etats », qui abrite la « Joconde », mais elle a depuis rouvert ses portes.

“Deux militants écologistes de la Riposte Alimentaire ont aspergé de la soupe de potiron sur la vitre blindée protégeant la Joconde, ce dimanche 28 janvier 2024, vers 10h (4h HE)”, indique un communiqué du musée. “Les agents de sécurité du Louvre sont immédiatement intervenus.”

Le musée a indiqué qu’il allait porter plainte.

Dans une série de publications sur les réseaux sociaux à propos de l’incident, la Riposte Alimentaire a déclaré vouloir attirer l’attention sur la production alimentaire non durable et la faim en France, appelant à « l’intégration de l’alimentation dans le système général de sécurité sociale ».

Selon son site Internet, la Riposte Alimentaire fait partie du réseau A22, un regroupement de groupes militants, dont Just Stop Oil, qui a orchestré une attaque similaire sur les « Tournesols » de Vincent van Gogh à Londres en 2022 – connu pour ses manifestations perturbatrices pour le climat.

L’incident survient dans un contexte généralisé manifestations par les agriculteurs français sur les salaires, la concurrence et les réglementations gouvernementales.

Sur X, l’ancienne plateforme Twitter, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, a condamné la manifestation du Louvre. “La Joconde, comme notre patrimoine, appartient aux générations futures”, dit-elle. a écrit. « Aucune cause ne peut justifier qu’il soit pris pour cible !

“J’exprime tout mon soutien au personnel du @museeLouvre”, a ajouté Dati, qui a été nommé ministre de la Culture par le nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal, au début du mois.

Le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci, la « Joconde », est exposé au musée du Louvre et est sans doute le tableau le plus célèbre du monde. Chaque année, des millions de visiteurs font la queue pour voir, photographier ou poser avec la petite œuvre d’art, qui mesure un peu plus de 2,5 pieds de haut et moins de 2 pieds de large.

Peint au début du XVIe siècle, ce portrait énigmatique n’est pas étranger au vandalisme et au vol.

C’était volé en 1911 par un employé du Louvre, augmentant ainsi sa notoriété internationale, et le bas de la toile a subi une attaque à l’acide dans les années 1950, ce qui a conduit le musée à renforcer les mesures de protection entourant l’œuvre, notamment le verre pare-balles.

En 2009, une femme a jeté avec colère une tasse en céramique sur le tableau, brisant la tasse mais laissant le tableau indemne.

Puis en 2022, un visiteur glaçage enduit partout sur le verre protecteur du tableau de la Renaissance.

Jacqui Palumbo de CNN a contribué à ce rapport.