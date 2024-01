Mona Lisa : des manifestants jettent de la soupe sur un tableau de Léonard de Vinci

Des manifestants ont lancé de la soupe sur la Joconde, protégée par des vitres, en France, appelant au droit à une « alimentation saine et durable ».

Le tableau du XVIe siècle de Léonard de Vinci est l’une des œuvres d’art les plus célèbres au monde et est conservé au Louvre, au centre de Paris.

Le Louvre a déclaré que l’œuvre se trouvait derrière une vitre de protection et n’était pas endommagée.

Ils se placent ensuite devant le tableau et disent : « Qu’est-ce qui est le plus important ? L’art ou le droit à une alimentation saine et durable ?