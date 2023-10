Mon voisin vole mon ÉLECTRICITÉ en utilisant une astuce effrontée avec une rallonge… et ce n’est pas seulement le coût supplémentaire qui est ennuyeux

UN voisin ennuyeux a volé l’électricité de son nouveau restaurant en utilisant une astuce effrontée avec une rallonge.

Le clip est devenu viral sur TikTok plus tôt cette année lorsque Hamza, le propriétaire malchanceux de l’entreprise, a montré à la vue de tous le vol effronté qui se produisait.

Hamza a montré le truc effronté de son ennuyeux voisin pour voler son électricité sur TikTok Crédit : TikTok/@hamzainvests

Le câble allait du magasin de Hamza au restaurant de ses voisins, leur fournissant son électricité. Crédit : TikTok/@hamzainvests

Le clip de trois minutes commence avec le TikToker nous montrant une longue rallonge bleue allant de l’extérieur de son immeuble à un restaurant voisin où il prétend qu’ils volent son électricité.

Selon la vidéo, de nombreuses entreprises à proximité sont nouvelles dans la rue et ne disposent donc pas encore de leur propre générateur.

Cela a conduit la société de Hamza, Hamza Invests, à se faire voler son électricité, car elle était l’une des premières sur le bloc.

Hamza a déclaré sur son TikTok : « Quand ces gars ont commencé à me voler le pouvoir, j’ai dû aller vers eux et leur dire que les gars, ça ne me dérange pas que vous preniez le pouvoir, ce n’est pas une question d’argent.

« Je me fiche de l’argent, ce sera 5 $ maximum, mais vous faites déclencher mes disjoncteurs. »

Le plus gros problème de Hamza avec l’électricité volée est que son bloc secteur ne cesse de se déclencher et le fait rester éteint pendant une longue période.

Il a expliqué qu’il utilise son électricité pour de nombreuses raisons et qu’il ne peut pas se permettre de connecter encore plus de ports, ce qui lui fait perdre son électricité.

Il a déclaré : « J’ai ma propre unité de climatisation, ma propre charge que j’utilise pour mon propre bâtiment.

« J’ai des lumières, j’ai des projecteurs, des lumières qui éclairent ma voiture, juste un tas de choses qui s’allument mais s’il vous plaît, ne volez pas mon pouvoir, c’est ce qu’ils font, ils volent littéralement mon pouvoir parce qu’ils l’ont fait. » je n’obtiens pas la permission

Hamza a clairement indiqué qu’il n’était pas inquiet pour l’argent mais plus encore pour son personnel.

Il a déclaré : « Il s’agit du principe, il s’agit de ma charge, il s’agit de mes employés.

« Qui va prendre soin de mes employés et de mes collaborateurs si je ne le fais pas ?

« Ne volez pas mon pouvoir car j’ai un devoir envers ma propre équipe.

« Si mes ordinateurs s’éteignent pendant 10 minutes, c’est de l’argent et allez-vous me payer ? »

Il a ri en terminant la vidéo en disant que c’était mes seules minutes pour déclamer ce mois-ci.

De nombreux commentaires sont parvenus au soutien des propriétaires et lui ont donné des conseils sur la marche à suivre.

La réponse la plus fréquente a été de verrouiller la prise ou de couper le disjoncteur des prises volées.

D’autres ont estimé qu’une action plus sérieuse était nécessaire, certains lui demandant de poursuivre en justice et d’impliquer la police.

Hamza a déclaré qu’il avait depuis envoyé aux voisins ennuyeux une facture d’électricité.

La vidéo a depuis reçu plus de 28 000 likes et 685 000 vues sur le compte du créateur.

Le père compte plus de 150 000 abonnés sur TikTok et leur parle de sa société d’investissement et de la façon dont il est devenu riche, ainsi que de sa superbe collection de super voitures.

Ce n’est pas la première fois qu’un voisin se fait voler ses affaires après qu’une personne se soit fait voler ses livraisons avant de les lui revendre sans vergogne à un prix plus élevé.

L’électricité et les colis sont une chose, mais une dame malchanceuse a vu toute sa clôture arrachée et emportée lorsque ses voisins ont déménagé.

Merel Kastelein s’est rendue sur Reddit pour dire aux gens qu’avant de partir, ses voisins avaient passé un après-midi à se détendre sur les meubles avant de voler la clôture et d’autres objets dans le jardin.

Le câble est parti devant le magasin de Hamza, dans sa prise de courant Crédit : TikTok/@hamzainvests