Mon voisin révélateur a infligé une amende à tout le monde dans notre immeuble après avoir dénoncé le fait que nous avions des animaux de compagnie – alors je me suis vengé

UNE FEMME a raconté sa frustration lorsqu’un petit voisin a dénoncé les résidents au sujet d’avoir des animaux de compagnie – mais a décidé de se venger.

La jeune femme, qui possède un Rat Terrier de sauvetage, a décrit comment son voisin révélateur avait réussi à faire condamner les résidents à une amende pour ne pas avoir divulgué leurs animaux de compagnie à la gestion immobilière.

L’utilisatrice de TikTok a expliqué que son voisin avait dénoncé tous les voisins 1 crédit

Alors elle a pris sa revanche et a écrit une note qu’elle a collée sur sa porte d’entrée 1 crédit

Dans une vidéo sur TikTok, l’utilisateur just.4.joy a expliqué : “Quand votre voisine Karen lui a fait un ** off et a infligé une amende de 150 $ à tout le monde mais les voisins pensent que c’était vous…”.

On voit la femme allumer une bougie, sortir un bloc-notes et écrire un mot vengeur : “Si vous cherchez la dame (Karen) qui a appelé vos animaux de compagnie au… Elle est au 109”, avant de dessiner une flèche pointant vers l’appartement .

Le nom de Karen est utilisé pour décrire une femme de banlieue aux titres agaçants.

Dans les commentaires, just.4.joy explique comment elle devait payer un “loyer pour animaux de compagnie” pour son petit chien, mais elle et beaucoup d’autres n’ont pas divulgué l’existence de leurs animaux de compagnie.

Dans de nombreux complexes d’appartements, les propriétaires et la gestion immobilière exigent une caution par animal, un loyer pour l’animal et souvent aussi des frais uniques.

Le plus curieux, dit-elle, c’est que “Karen a deux chiens, trois chats et un rongeur”.

Décrivant pourquoi des voisins furieux à travers just.4.joy avaient épelé les haricots, elle a déclaré: “Il n’y a que deux femmes au rez-de-chaussée. Nous avons tous les deux des caméras annulaires sur nos patios [sic].”

Le problème a suscité un flux de commentaires sur l’application vidéo abrégée.

“Tous les héros ne portent pas de capes… certains écrivent avec des sharpies [sic]”, a écrit la femme de l’utilisateur Dylan.

“Les endroits facturent des cautions scandaleuses pour les animaux de compagnie tandis que les enfants d’à côté sont constamment bruyants et endommagent tout et n’importe quoi”, a ajouté l’utilisateur Athena le chat.

L’utilisatrice Michelle a plaisanté : “Faire payer un loyer mensuel pour un animal de compagnie est une arnaque, comment va-t-il payer sa part ? Il n’a pas de travail !”.

TikToker Tiffany Juenemann, quant à elle, a parlé de son incrédulité.

“Je ne comprends jamais. J’ai le droit d’avoir deux ENFANTS ! mais pas un putain de chien ? DES ENFANTS ! LES ENFANTS SONT TELLEMENT PLUS DESTRUCTEURS.”

L’utilisateur Vanna a déclaré: “Pourquoi ai-je un loyer pour animaux de compagnie alors que mes voisins ont deux enfants dans un appartement ONE BEDROOM?”

De nombreux commentaires ont débattu pour savoir si just.4.joy devait payer l’amende, tandis que d’autres utilisateurs ont suggéré qu’elle pourrait perdre son appartement.

La propriétaire de l’animal, Mani, a décrit sa situation : “Mes chats/chiens causent moins de dégâts que n’importe quel bambin. Je sais que les frais devraient être un dépôt unique de 100 $ ou 200 $ pour le nettoyage, et non 600 $ et 200 $ par mois par loyer.”

John Isaak A a déclaré qu’il faisait également face à la colère d’un voisin révélateur, en disant: “Mon voisin a appelé mes trois animaux de compagnie en 300 vers le bas sur chacun :(“.

L’utilisateur de TikTok a été condamné à une amende pour son sauvetage Rat Terrier 1 crédit