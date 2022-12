Mon voisin me gâche la vie en construisant DEUX maisons dans son jardin – il utilise mon allée pour conduire des camions bruyants

UN VOISIN a été accusé d’avoir ruiné la vie d’un habitant en construisant deux maisons dans son jardin.

L’avocate d’entreprise Zoe Bucknell lutte contre les projets de Mark Stoneham, éleveur de bovins de race, de tirer sur le jeu, de convertir une grange en deux maisons à côté de sa ferme de 1,3 million de livres sterling dans le Kent, tout en utilisant son lecteur comme accès pour le trafic de construction lourd.

Mark Stoneham envisage de convertir une grange en deux maisons à côté Crédit : Nouvelles des champions

Zoe Bucknell a déclaré que sa paix serait ruinée Crédit : Nouvelles des champions

Mme Bucknell, une cavalière passionnée avec ses propres écuries à la maison, dit que “les nuisances sonores, les vibrations et les émanations” de la circulation passant par l’allée de 55 mètres devant sa maison jusqu’au chantier de construction constituent “une menace” non seulement pour sa paix mais pour le tissu de l’allée elle-même.

Elle dit que son plaisir de l’équitation sera “affecté négativement” en raison de “l’augmentation du trafic” et affirme que les vibrations des camions de construction pourraient endommager les fondations de sa maison.

L’année dernière, elle est allée en justice et a obtenu une injonction provisoire interdisant aux véhicules de construction d’utiliser l’allée pour accéder au site de conversion de la grange, que M. Stoneham a acheté via une entreprise en 2020.

Mais M. Stoneham, qui a un droit de passage sur l’allée, a poursuivi la conversion de la grange malgré les objections de l’avocat, créant une voie d’accès alternative au site au-dessus des champs.

Mme Bucknell poursuit maintenant devant la Haute Cour, demandant une injonction permanente pour interdire la circulation des bâtiments dans son allée et empêcher toute personne vivant dans les deux maisons de l’utiliser, ainsi que pour forcer l’agriculteur à lui payer des dommages-intérêts.

M. Stoneham combat cette affirmation, insistant sur le fait que l’avocat “catastrophise” la situation et qu’en réalité, il ne serait gêné par la circulation “qu’une fois dans une lune bleue”.

La Haute Cour de Londres a appris que Mme Bucknell et sa famille avaient emménagé dans la maison en 2014, tandis que la société de M. Stoneham avait acheté la cour et les granges à sa famille en 2020.

M. Stoneham élève maintenant des bovins de boucherie à cornes courtes sur un domaine de 800 acres dans l’Oxfordshire et se décrit comme “un passionné de chasse”, mais a grandi dans la ferme familiale du Kent.

Nicholas Isaac KC, pour M. Stoneham, a déclaré au juge Paul Matthews qu’un droit de passage sur l’allée menant aux granges avait été accordé “pour toujours et à toutes fins” au père et à l’oncle de M. Stoneham en 1972 et qu’il cherche maintenant à l’utiliser. droit d’achever la construction et de permettre l’accès aux maisons.

Mais Richard Clegg, au nom de Mme Bucknell, a déclaré au juge qu’elle disait que ce serait “une utilisation abusive” du droit de passage sur son allée, ce qui la mettrait “pour toujours à la maison” en “risque”.

Elle affirme que le bruit, les perturbations, les vibrations et les émanations provenant de l’augmentation de la circulation le long de son chemin vers les granges au-delà seraient un fléau pour sa maison de campagne idyllique, où elle monte à cheval et vit avec son mari fabricant d’armes.

“La preuve du demandeur est que l’augmentation significative des mouvements de trafic résultant des deux nouveaux logements substantiels proposés, une augmentation estimée d’environ 75 mouvements de véhicules par semaine, et du trafic de construction pendant leur développement, environ 100 à 150 mouvements de véhicules par semaine , aurait un impact profondément négatif sur les conditions de vie chez elle”, a déclaré son avocat.

“L’allée est à voie unique avec une largeur limitée, soit 2,76 mètres à son point le plus étroit, tel que mesuré sur la surface goudronnée par le demandeur. Il n’y a pas de passage.

“Il y a des angles morts le long de son parcours par rapport aux personnes ou aux véhicules sur et venant de la cour et du jardin de la ferme.”

Il a dit que le lecteur passe devant sa maison, à travers sa cour et lui donne accès à un droit de passage dont elle jouit sur le site de couverture de la grange vers les champs.

“L’utilisation de l’emprise de la ferme pour accéder aux champs au nord, qui est fréquemment utilisée avec des chevaux, est et serait affectée par des mouvements de véhicules accrus ou importants”, a-t-il poursuivi.

“Des dommages-intérêts ne seraient pas une réparation adéquate pour le demandeur. [The house] est sa “maison pour toujours”, comme elle le décrit, pour elle et sa famille, que le développement met en danger.”

M. Clegg a déclaré que les granges et la cour de ferme étaient “superflues et presque inutilisées” lorsque Mme Bucknell a acheté la maison et que même en 1972, lorsque le droit de passage a été accordé, pratiquement aucun trafic lourd ne la traversait.

Il a décrit l’utilisation de l’allée par le trafic de construction lourd et par la suite par les voitures pour deux nouvelles maisons comme “un changement radical” dans l’utilisation envisagée de l’emprise.

“La ferme comprend une maison d’habitation, des écuries et d’autres terres. Il s’agit de la maison de la requérante où elle vit avec sa famille. Elle est située dans un cadre rural et une localité de nature calme et isolée.

“Empêcher l’utilisation de l’allée par le développement est ce qu’elle veut et espère réaliser par ces procédures, en préservant sa” maison pour toujours “pour elle-même et sa famille”, a-t-il déclaré au juge.

Mais M. Isaac a fait valoir que la construction devrait être autorisée à se poursuivre avec l’utilisation du lecteur.

“Cette affaire concerne un droit de passage expressément accordé à tout moment et à toutes fins dans une cession à Colin et Ivor Stoneham, en date du 29 septembre 1972”, a-t-il déclaré au juge.

Il a souligné que le caractère du village avait changé au fil des ans, déclarant au juge qu'”un saxophoniste plutôt qu’un éleveur de porcs” vit désormais dans l’une des anciennes exploitations agricoles.

Il a affirmé que l’impact du trafic de construction sur la maison de Mme Bucknell avait été enregistré comme étant “significativement inférieur à un trajet par jour pour la construction des deux maisons. Le maximum était de cinq par jour”.

“Comment cela équivaut-il à une grave perte d’agrément pour Mme Bucknell?” Il a demandé.

“Le pire scénario est que de temps en temps un gros véhicule va rester dans l’allée pendant peut-être cinq minutes et que Mme Bucknell pourrait devoir attendre cinq minutes pour utiliser l’allée une fois dans une lune bleue”, a-t-il déclaré.

Il a dit au juge que la construction impliquait “un nombre relativement infime de gros véhicules lourds et bruyants” passant au-dessus de l’allée.

“Le demandeur catastrophait cette construction”, a-t-il ajouté.

“Les experts s’accordent à dire qu’il n’y a pas de différence en termes de trafic entre l’utilisation agricole comme cour ou avec les deux maisons, la seule différence étant qu’il y a moins de poids lourds.”

Niant les affirmations selon lesquelles la circulation endommagerait la route, il a ajouté: “La durée de vie potentielle de la chaussée serait prolongée par le passage à un usage résidentiel.”

Le juge a maintenant réservé sa décision sur l’affaire qui sera rendue à une date ultérieure.