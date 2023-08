Mon voisin loue son garage à des « locataires illégaux qui font de la vie un enfer » – mais je me bats pour les faire sortir

Un propriétaire à la RETRAITE a accusé un voisin de sous-louer illégalement son garage à des « locataires cauchemardesques » qui font de sa vie un « enfer » pour lui et sa femme.

Simon Saul, 77 ans, vit dans la même rue à Hendon, dans le nord de Londres, depuis 50 ans – mais dit qu’il a des problèmes avec les voisins, ce qui lui cause un stress excessif.

Simon Saul s’est plaint aux chefs de conseil d’un garage voisin 1 crédit

Simon dit que le garage de son voisin est loué – malgré la décision du conseil local de Barnet, la sous-location n’était pas autorisée.

Des documents montrent qu’un appel concernant une décision d’interdire la sous-location a été rejeté en 2016.

Mais Simon dit que cela a été ignoré et que des gens vivent toujours dans le garage – près de sept ans plus tard.

Le conseil d’arrondissement de Londres a déclaré qu’il était au courant de l’affaire et qu’il était en train « d’engager une action en justice ».

Simon a déclaré: « C’est stressant – nous ne connaissons pas les gens qui vivent à côté de nous.

« Nous avons peur car nous ne savons pas d’où ils viennent – ils vont et viennent à leur guise.

« Cela fait de notre vie un enfer, surtout pour ma femme. Elle a très peur car elle ne sait pas qui habite à côté. »

Simon vit sur la route depuis 1973 et a déclaré avoir remarqué pour la première fois des personnes vivant dans le garage voisin en 2010.

Après s’être plaint au conseil, il affirme que ce n’est que des années plus tard que des mesures ont été prises.

Une première décision d’exécution a été rendue en décembre 2015, selon laquelle une dépendance avait été utilisée comme habitation sans permis de construire.

Une visite des lieux a alors été effectuée en septembre 2016 pour évaluer la situation et une enquête a été ouverte, raconte Simon.

Les occupants du garage ont alors été informés qu’ils devaient quitter la propriété, affirme Simon.

Et il a dit: « Quand j’ai remarqué pour la première fois que des gens vivaient là-bas, je me suis plaint au conseil mais aucune mesure n’a été prise.

« Après des années, j’ai reçu un coup à ma porte de la part du conseil. Ils ont dit qu’ils enquêtaient sur la question.

« Les habitants ont reçu un avis d’expulsion mais celui-ci n’a pas été respecté.

« Le propriétaire a fait appel de la décision et son appel a été rejeté mais des gens y vivent toujours.

« Le conseil n’a rien fait; l’agent d’exécution n’applique pas.

« Cela vous fait penser que le propriétaire est intouchable.

« Ils utilisent mon adresse pour les livraisons et les plats à emporter tard le soir. Ils frappent à ma porte et je ne peux rien y faire. »

Bien qu’il y vive depuis 50 ans, Simon a déclaré qu’il ne voyait pas souvent le propriétaire, mais sa femme Irit, 55 ans, lui avait parlé.

Le couple dit qu’ils ont peur dans leur propre maison et qu’ils sont réveillés au milieu de la nuit par des livraisons de malbouffe.

Simon a déclaré: « La semaine dernière, des gens ont frappé à notre porte à 23 heures pour livrer de la nourriture.

« Le stress nous empêche de dormir – nous étions également réveillés la nuit avec des livraisons.

« Ma femme a eu quelques mots avec le propriétaire, elle lui disait que ce qu’il faisait était mal.

« Rien n’en est sorti – il gagne de l’argent. »

Conseiller Ross Houston. le chef adjoint du conseil de Barnet et membre du cabinet pour le logement et la régénération, a déclaré: « Le conseil est au courant de la question relative à l’utilisation de la dépendance.

« Notre équipe d’application de la planification entreprend actuellement une action en justice pour s’assurer que l’utilisation résidentielle non autorisée est arrêtée et que les installations et accessoires sont retirés de la dépendance. »

Le propriétaire de la propriété a été approché pour un commentaire mais n’a pas répondu.

D’autres conflits de voisinage récents incluent des habitants de Bournemouth affirmant qu’une clôture de confidentialité de 8 pieds leur bloque la vue, tandis que les habitants du Gloucestershire ont été irrités par ce qui a été surnommé la « plus grande caverne d’hommes » de Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, les propriétaires du Hampshire ont riposté à un avocat de haut vol qui souhaite construire un héliport dans le jardin de son manoir de 1,3 million de livres sterling.

Mais un père provocateur refuse de démolir sa maison de rêve illégale à moitié construite surnommée « Monster Mansion » par des voisins, à Willenhall dans les West Midlands.