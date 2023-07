Mon voisin fou a coupé un morceau du côté de ma maison pour ériger une clôture – ce n’était même pas droit

UNE FEMME affirme que sa voisine « folle » a coupé un morceau du côté de sa maison pour ériger une clôture – ce n’était même pas droit.

Katherine De Bois, 50 ans, a été stupéfaite lorsqu’elle a remarqué que les panneaux blancs à l’extérieur de sa nouvelle propriété avaient été piratés.

Katherine De Bois dit qu’elle avait été mêlée à une querelle vicieuse avec son voisin Crédit : TikTok/@gracefulmoves

La femme de 50 ans affirme que l’homme a coupé un morceau de sa maison pour y installer des panneaux de clôture Crédit : TikTok/@gracefulmoves

Elle a allégué qu’il avait piraté ses panneaux muraux pour ériger la clôture de confidentialité Crédit : TikTok/@gracefulmoves

Elle prétend que son voisin cauchemardesque a enlevé des parties du revêtement mural afin qu’il puisse ériger une énorme clôture en bois pour séparer leurs propriétés.

Mais Katherine allègue que le type n’a pas respecté la ligne de démarcation et a plutôt forcé les panneaux contre sa maison pour s’adapter.

L’investisseur immobilier, originaire d’Australie, avait récemment acheté la maison américaine abandonnée aux enchères avec l’intention de la rénover et d’y emménager.

Mais elle affirme que l’homme d’à côté avait les yeux rivés sur la propriété dans l’espoir « d’agrandir son arrière-cour » – ce qui a entraîné une querelle amère.

Katherine a partagé des séquences vidéo du travail de la hachette sur le côté de sa maison à Niagara Falls, dans l’État de New York, à TikTok.

Elle a dit à ses 8 400 abonnés que son voisin importun rendait sa rénovation « impossible » avec ses tentatives répétées de la perturber.

« Je sais que c’est une maison de secours, mais ce n’est pas cool d’aggraver délibérément les choses et de ne même pas mettre une clôture au bon endroit », a-t-elle déclaré.

La vidéo choquante montre comment des morceaux de lambris ont été coupés afin que la clôture puisse s’appuyer directement contre sa maison.

Le propriétaire frustré a expliqué dans la légende: « Un voisin fou a coupé mon parement pour mettre une clôture illégale.

« C’est tellement mauvais. Vous devez rire. Qui coupe la maison de quelqu’un pour une clôture même pas dans la limite de la propriété ?

« Je l’ai fait inspecter. Ils ont juste coupé l’arrière de ma maison pour s’adapter à leur clôture. Ainsi, cette clôture n’est pas non plus assise sur la ligne de clôture.

« Je veux dire que nous ne serons évidemment jamais amis à ce stade. Je pense donc qu’il est temps de prendre un avocat. »

Dans une série d’autres vidéos mises en ligne sur TikTok, Katherine affirme être victime d’une campagne de harcèlement orchestrée par l’homme.

Elle a même allégué que le voisin avait « agressé » son amie qui déposait des provisions chez elle.

Katherine a déclaré aux utilisateurs des médias sociaux qu’elle avait dénoncé le résident à la police alors que le différend continuait de s’aggraver.

« Je me sens juste physiquement malade que tout cela se produise. C’est tellement fou et inutilement non civilisé », a-t-elle déclaré dans une mise à jour.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​été stupéfaits par les efforts que l’homme aurait faits alors qu’il semblait faire la guerre aux plans de rénovation de Katherine.

L’un d’eux a écrit : « On dirait que vous venez de gagner une nouvelle maison ! »

Un autre a dit: « Ils pensaient qu’ils pouvaient simplement COUPER DANS VOTRE MAISON ?! »

Un troisième a commenté: « Ce qui rend la situation encore pire, c’est que c’est une clôture si laide! Toutes ces conséquences pour cela? Vraiment? »

Un quatrième a ajouté: « Assurez-vous de leur faire payer le correctif lorsque vous gagnez votre procès. »

Et un cinquième a ajouté : « C’est fou ! Comment ont-ils pu faire ça ? »

D’autres ont partagé leurs idées de vengeance en discutant de leur indignation dans la section des commentaires.

Katherine a admis que les résidents peu accueillants étaient « l’un des risques d’acheter des maisons abandonnées ».

Mais elle a refusé d’être vaincue et a laissé entendre qu’elle allait construire une « haute clôture métallique » pour empêcher son voisin méprisant d’entrer.

« Je suis plus préoccupé par le harcèlement constant et le danger d’intrusion », a ajouté l’Australien.

