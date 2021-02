TAMPA, Floride – Les résidents du Bahama Circle ont planté sur leurs pelouses des panneaux de triage des Buccaneers de Tampa Bay avec des slogans qui incluent: Mon voisin est le GOAT GO BUCS.

Le voisin et GOAT (le plus grand de tous les temps) en question réside au 58 Bahama Circle. Son nom est Tom Brady.

Les voisins savent également qu’il est le quart-arrière des Buccaneers et qu’il participera à son 10e Super Bowl dimanche lorsque Tampa Bay affrontera les Chiefs de Kansas City au Raymond James Stadium.

« Nous sommes tellement heureux, excités », s’est exclamé Marie Nazareth, qui habite à quelques pas de la maison dans laquelle Brady vit avec sa femme, Giselle, et leurs deux enfants. « Quelqu’un a mentionné qu’ils promènent le chien à 18h30 (pm ). »

Pour mémoire, ni Marie ni Eric Nazareth n’ont dit avoir vu le chien de Brady, ni pu confirmer que Brady avait un chien. Mais il est impossible de rater sa maison, propriété de Derek Jeter, la star à la retraite des New York Yankee.

C’est un manoir de 21 796 pieds carrés qui, selon les listes publiques, comprend sept chambres à coucher, au moins 8½ salles de bain et se trouve sur un terrain de 1,2 acre situé sur l’eau de la baie.

L’endroit est à vendre pour 29 millions de dollars, mais Jeter a apparemment accepté de laisser Brady rester assez longtemps pour gagner un septième anneau du Super Bowl.

Nazareth, 61 ans, est passée un après-midi récent et a secoué la tête à l’idée que Brady restait ailleurs pendant les préparatifs du Super Bowl.

« Il est là », dit-elle. « Les lumières sont allumées la nuit. Et regardez toutes les voitures. »

Trois voitures étaient visibles malgré un portail et des haies qui obscurcissaient la vue, en particulier des visiteurs indésirables. Bryan Truex a déclaré que les gens s’arrêtaient sur des bateaux à moteur derrière la maison de Brady et criaient par-dessus la digue pour que Brady sorte.

Truex a dit qu’il avait dit aux plaisanciers bruyants de «se dérober».

«Il mérite sa vie privée», a déclaré Truex à propos de Brady. « Je ne veux pas non plus qu’ils envahissent ma vie privée. »

La raquette ne semble pas avoir nui à la popularité de Brady dans le quartier. Les enseignes de la cour, distribuées par un concessionnaire automobile local, reflètent l’excitation du cercle tranquille des maisons principalement de luxe.

« (Brady) difficile de ne pas aimer quand il a les Buccaneers dans le Super Bowl », a déclaré Brad Culpepper, l’ailier défensif à la retraite de la NFL qui a joué pour les Bucs de 1994 à 1999 et vit maintenant directement à côté de Brady. «Cette équipe a lutté pendant longtemps et vous obtenez le meilleur quart-arrière de tous les temps à 43 ans, et vous arrivez au Super Bowl. C’est assez incroyable. «

Culpepper saurait sûrement si Brady et Giselle ont un chien et le promènent à 18h30.

«Ils sont très gentils, on les voit», dit Culpepper. «Mais au-delà de ça, je ne voudrais pas que quelqu’un me commente.

«Je connais très bien Derek, et ma femme et moi sommes extrêmement confidentiels pour lui à ce sujet. Nous offrons la même courtoisie à Tom. »

Un voisin à quelques portes a poliment refusé de commenter Brady. Un autre voisin a déclaré: «Je n’ai aucun commentaire à faire à part le fait que ce sont de grands voisins. »

Les visiteurs indésirables devront se croire sur parole.