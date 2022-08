Mon voisin effrayant continue de frapper à ma porte à toute heure – et quand j’ai vérifié mon appareil photo, ce que j’ai vu était terrifiant

Une voisine CREEPY n’arrête pas de frapper à la porte d’une femme à toute heure – lorsqu’elle a vérifié son appareil photo, ce qu’elle a vu était terrifiant.

La femme a déclaré avoir appelé la police après que le voisin ait gravé un X sur sa porte d’entrée.

Une femme a révélé pourquoi son voisin effrayant n’arrêtait pas de frapper à sa porte Crédit : Reddit

La voisine malade se déguise en meurtrière à la tronçonneuse et défile devant sa porte Crédit : Reddit

La femme a fait installer une caméra après que son voisin a gravé un X dans sa porte Crédit : Reddit

La femme effrayée a partagé une vidéo effrayante de sa voisine habillée comme le meurtrier du massacre à la tronçonneuse du Texas et danse étrangement devant sa porte pendant qu’elle dormait.

“La voisine cauchemardesque me harcèle depuis des mois”, a-t-elle légendé la vidéo prise en juillet et partagée sur Reddit.

Le voisin malade se glisse alors vers la caméra et lève les bras avant de se retourner et de retourner dans son appartement.

Des utilisateurs déconcertés ont dit à la femme d’appeler la police.

“C’est effrayant comme f ***, faites un rapport avec les images à vos flics locaux”, a écrit une personne.

La femme, qui s’appelle Shelbym806, a répondu : “Merci, la police est au courant de la situation et a les images des 14 autres fois où il a décidé d’agir. Il n’a reçu la caméra qu’il y a 2 mois.”

“Vous devriez acheter un costume et sauter avec un meilleur”, a plaisanté un autre.

Un troisième a dit: “Whoaaaa. Je viens de publier un article sur ma voisine qui me traque avec sa caméra (après, bien sûr, j’ai la mienne depuis avant qu’elle n’emménage).

“Ce gars habite littéralement à côté et c’est très évident à ce sujet… Je pense que c’est plus effrayant si c’était une personne au hasard d’un autre étage mais votre voisin littéral d’à côté ? !!”

Shelbym806 a répondu: “Nous avions l’habitude de parler, puis il a commencé à venir à ma porte à toute heure du jour et de la nuit et est devenu inapproprié. Ce comportement a duré 9 mois avant que j’appelle finalement la police (il y a 2 mois).

“Il a gravé un X sur ma porte d’entrée en représailles, alors j’ai acheté l’appareil photo.”

Cela survient alors qu’une femme a révélé comment elle avait été forcée de signaler son voisin “effrayant” après qu’il ait installé des caméras pour l’espionner.

S’adressant à Reddit, la femme dans la vingtaine a expliqué qu’elle avait récemment emménagé dans une nouvelle maison avec un couple d’âge moyen à côté.

Elle a expliqué qu’en raison du beau temps, elle avait passé beaucoup de temps dans son jardin, ce qui n’avait pas plu à ses voisins.

Dans son message, elle a écrit : « Je n’ai même pas vraiment rencontré mes voisins jusqu’au jour où la femme a sonné à ma porte.

“À ma grande surprise, elle m’a demandé de commencer à dissimuler qu’elle avait un mari et des garçons en pleine croissance et que je ne devrais pas montrer mon corps. Que les hommes ne peuvent pas s’empêcher de regarder et c’est notre responsabilité, à nous les femmes, de couvrir nos corps.

“Je lui ai dit que non et que les hommes sont parfaitement capables de ne pas regarder et peut-être qu’elle devrait apprendre à son mari et à ses fils qu’ils ne devraient pas être des creeps et j’ai fermé la porte.”

Alors qu’elle n’avait auparavant remarqué personne la regardant dans le jardin, la femme rapporte qu’elle a commencé à remarquer quelqu’un qui la regardait par la fenêtre.

Elle a poursuivi : « Un jour, je rentrais des courses et j’ai vu le mari installer une caméra FACE À MON JARDIN. Je pouvais en voir un autre face à mon salon. C’était pour le moins effrayant et j’ai décidé d’avoir mon propre appareil photo parce que je ne me sentais pas en sécurité.

“Eh bien, il s’avère que c’était une bonne idée parce que le mari était un grand voyeur. Il s’avère que chaque fois que sa femme partait et la nuit (je veille souvent tard), il venait et essayait de jeter un coup d’œil par mes fenêtres (principalement ma salle de bain en bas).

La femme a poursuivi en expliquant qu’elle avait signalé l’homme aux autorités locales et que le couple avait reçu l’ordre de retirer les caméras.

Les utilisateurs de Reddit ont dit à la femme d’appeler les flics Crédit : Reddit