Mon voisin effrayant a construit une clôture de 9 pieds mais a laissé un judas pour qu’il puisse me voir bronzer – mais les gens pensent que j’ai tort

UNE FEMME a affirmé que son effrayant voisin avait construit une clôture de 9 pieds avec un judas pour qu’il puisse la regarder bronzer – mais les gens pensent qu’elle a tort.

Taylor s’est rendu sur TikTok pour révéler l’histoire bizarre après que le type d’à côté aurait laissé deux panneaux manquants au bout de sa clôture.

Taylor s’est rendue sur TikTok pour montrer la clôture de 9 pieds que son voisin aurait construite Crédit : TikTok/@taylormoon27

Elle a affirmé qu’il avait délibérément omis deux panneaux pour pouvoir la regarder prendre un bain de soleil Crédit : TikTok/@taylormoon27

La femme a fait une vidéo séparée où elle a donné une « conclusion » sur le drame de la clôture Crédit : TikTok/@taylormoon27

La femme de l’Ontario, au Canada, connue par ses followers sous le nom de @Taylormoon27, a posté le clip avec la légende : « Les voisins effrayants sont amusants si vous aimez vivre sur le bord ».

Elle commence la vidéo en déplaçant sa caméra autour de son jardin, donnant à ses abonnés une vue de la prétendue clôture de 9 pieds.

« Donc, le voisin derrière moi a construit une clôture de 9 pieds de haut », a-t-elle écrit.

Filmant devant son cabanon, elle se concentre ensuite sur un mince espace au bord de la clôture.

« Dont il a commodément laissé deux planches de bois », a-t-elle ajouté, avant de joindre un emoji de couteau à la vidéo.

Elle a zoomé sur l’espace que son voisin aurait laissé et ses partisans ont eu une vue directe sur son jardin.

Taylor a écrit: « Et ils pointent là où je bronze et là où les étudiantes qui vivent à côté bronzent … Je suppose que j’avais raison de me cacher derrière le hangar ».

La vidéo était associée à une musique de film d’horreur effrayante et a accumulé plus de 15 200 likes et plus de 500 commentaires.

Mais les opinions de son spectateur sur sa situation de clôture ont été divisées car certaines personnes n’étaient pas d’accord avec sa théorie.

L’un d’eux a écrit : « Prochain épisode… Un homme promène son chien et est accusé de regarder un piéton… UNREAL certaines personnes », associé à des emojis souriants.

Un autre a déclaré : « Il manque un morceau à chaque poteau. Il faut le couper, le découpage se fait à la fin pour gagner du temps ».

Un troisième a ajouté: « Vous pouvez voir que ce n’est pas seulement ce coin … la section avant a le même, tout ne tourne pas autour de vous ».

Un autre a ajouté: « Lol beaucoup paranoïaque? », Ce à quoi Taylor a répondu en plaisantant: « Je ne sais pas. Laissez-moi demander à mon agent du FBI ».

Mais d’autres utilisateurs de TikTok ont ​​pris son parti dans l’histoire présumée du « voisin effrayant » et lui ont offert des conseils dans la section des commentaires.

L’un d’eux a dit : « Quelles choses amusantes puis-je mettre de mon côté ! Que les jeux commencent ».

Un deuxième utilisateur a commenté: « Mettez un miroir là-bas ».

Un autre a écrit: « Construisez une clôture autour de lui qui mesure 9,3 pieds de haut », associée à un emoji riant.

Mais après que la vidéo ait accumulé plus de 253 100 vues, Taylor a publié une autre vidéo sur TikTok intitulée « Fence Conclusion ».

On ne sait pas si toute la situation était une blague, car elle a légendé le message: « Ps, c’était une blague entre moi, mes voisins et mes 13 abonnés. À qui WOOD a pensé », aux côtés d’un emoji riant.

Dans la vidéo, elle a dit: « Wow, tout d’abord, quand vous pensez que vous allez exploser pour quelque chose, je n’ai personnellement jamais pensé que ce serait pour des clôtures parce que je ne suis pas le voisin de Tim, l’homme-outil Taylor ».

Elle affirme alors avoir « écouté toutes les suggestions du papa de TikTok » et se sent maintenant « plus consciente de la façon dont ses actions affectent les clôtures qui l’entourent ».

Taylor termine ensuite le message « Conclusion » en offrant un faux code promotionnel pour une toute nouvelle paire de baskets et de chaussettes New Balance pour « tondre la pelouse ».

Elle dit à ses followers de se connecter à sa prochaine vidéo où elle parlera du « chat qui la regarde bizarrement chez les voisins de l’autre côté de la rue ».

Cela survient après qu’une femme a été terrifiée à l’idée que son voisin effrayant la harcelait après avoir placé une caméra sur sa clôture pour espionner sa famille dans leur jardin.

La femme s’est rendue sur TikTok pour partager ses inquiétudes après avoir repéré l’appareil au-dessus de la clôture de son jardin.

Et une autre femme a raconté sa colère après que son effrayant voisin ait installé une porte secrète dans sa clôture afin qu’il puisse entrer dans son jardin à tout moment.

La femme anonyme s’est adressée à Mumsnet et a expliqué qu’elle ne l’avait découvert que des semaines plus tard, après qu’il eut parlé à un autre voisin de ce qu’il avait fait.